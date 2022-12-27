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Video Galeri
Çalışma Hayatı ve Sosyal G.
Kulis
Dosya
Yatırımcı Köşesi
Araştırmalar
Girişim/Kobi
Sektörler
Şirketler
Eğitim
Gıda
Holdingler
Emlak
Otomotiv
Perakende
Teknoloji
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40 Yaş Altı 40 Genç CEO Etkinligi “Dönüştürücü Liderlik” ve “Vizyoner Liderlik” panelleri
40 Yaş Altı 40 Genç CEO Etkinligi “Dönüştürücü Liderlik” ve “Vizyoner Liderlik” panelleri
40 Yaş Altı 40 Genç CEO Etkinligi “Dönüştürücü Liderlik” ve “Vizyoner Liderlik” panelleri
27 Aralık 2022 | 09:10
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