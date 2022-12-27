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  • 40 Yaş Altı 40 Genç CEO Etkinligi “Dönüştürücü Liderlik” ve “Vizyoner Liderlik” panelleri

40 Yaş Altı 40 Genç CEO Etkinligi “Dönüştürücü Liderlik” ve “Vizyoner Liderlik” panelleri

40 Yaş Altı 40 Genç CEO Etkinligi “Dönüştürücü Liderlik” ve “Vizyoner Liderlik” panelleri

27 Aralık 2022 | 09:10
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40 Yaş Altı 40 Genç CEO Etkinligi “Dönüştürücü Liderlik” ve “Vizyoner Liderlik” panelleri
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