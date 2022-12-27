ARA
Bist 100
5472,21
-0,58%
Bist 100
Dolar/TL
18,7097
0,1278%
Dolar/TL
Euro/TL
19,9563
0,4228%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0666
0,2844%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1088,08
0,71%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

40 Yaş Altı 40 Genç CEO Ödül Töreni

40 Yaş Altı 40 Genç CEO Ödül Töreni

27 Aralık 2022 | 09:10
0
40 Yaş Altı 40 Genç CEO Ödül Töreni
0
  • ALTIN GRAM - TL 1088,08 0,71%
  • ALTIN ONS 1808,85 0,58%
  • BIST 100 5472,21 -0,58%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,7097 0,1278%
  • EURO/TURK LIRASI 19,9563 0,4228%
  • EURO/USD 1,0666 0,2844%
  • INGILIZ STERLINI 1,20611 -0,01575%
  • JAPON YENI 133,305 0,304%
  • KANADA DOLARI 1,35277 -0,42692%
  • RUS RUBLESI 70,185 2,6622%
Günün En Çok Okunanları
Kasımda kiraların en çok arttığı il... Bir yılda 4'e katlandı
Yılın son Kabine toplantısı başladı: Masada EYT ve Karadeniz gazıyla ilgili gelişmeler var
Bilkent CYBERPARK, Türkiye’nin en başarılı teknoparkı seçildi
İşe alınacakları vaadiyle kandırılan 28 kişi 1 ay boyunca tren saydı
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL