Hatalı park ve araç risklerine yerli çözüm: "Parkcim" emniyetin de iş yükünü azaltıyor

Tamamen ücretsiz olarak tüm platformlarda kullanılabilen uygulama, hatalı park başta olmak üzere araçlarla ilgili risk ve aksaklıklarda araç sahibine doğrudan ulaşılmasına imkân tanıyor.

Araç sahiplerinin gizliliğini koruyarak plaka üzerinden anlık uyarı gönderen toplumsal yardımlaşma uygulamasının daha da yaygınlaştırılması için çalışmalar devam ediyor.

Yerli teknolojiyle sosyal yardımlaşmayı dijital ortama taşıdı



Bayburt Anadolu Kız İmam Hatip Lisesinde bilgisayar öğretmeni olan Karateke, öğrencileriyle yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı sunmak amacıyla üretim odaklı çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Karateke, uzun süredir üzerinde çalıştığı Parkcim'in, günlük hayatta karşılaşılan sorunlara pratik çözüm üretme düşüncesiyle geliştirildiğini belirtti. Uygulamanın kullanıcılar arasında yardımlaşma kültürünü güçlendirdiğini ifade eden Karateke, sistemin araç sahiplerine kısa sürede ulaşılmasını sağladığını kaydetti.

Emniyetin iş yükünü azaltan dijital çözüm



Kullanıcılar, uygulamaya plaka bilgilerini girdikten sonra başka kullanıcılar tarafından gönderilen bildirimleri anlık olarak alabiliyor. Uygulama sayesinde aracın camının açık kalması, farlarının yanık unutulması, kapısının açık olması, lastiğinin patlaması, su veya yağ sızdırması gibi durumlarda araç sahibine kısa sürede haber verilebiliyor.



Parkcim'in yalnızca araçla ilgili bireysel sorunlarda değil, hatalı park nedeniyle yaşanan ulaşım aksaklıklarında da kullanılabildiğine dikkat çeken Karateke, dar sokaklarda itfaiye, ambulans ve büyük araçların geçişini engelleyen araç sahiplerine bildirim gönderilebildiğini kaydetti.

Karateke, "Uygulama ile acil durum araçlarının geçiş güzergâhlarının açılması sağlanıyor" diyerek, uygulamanın sosyal yardımlaşma ve dayanışma özelliğiyle de öne çıktığını ifade etti. Bu yönüyle uygulama, hem mağduriyetlerin önüne geçilmesine hem de hatalı park gibi durumlarda ilgili birimlerin iş yükünün azaltılmasına katkı sunuyor.

"Tek yapılması gereken plaka bilgisini girmek"



Parkcim'in tamamen yerli ve milli bir uygulama olduğunu vurgulayan Karateke, "Uygulamamız şu anda büyük bir kitleye sahip oldu. Kullanıcılarımız araç sahiplerine bildirimler atarak hem emniyetimizin iş yükünü azaltıyor hem de araç sahiplerine doğrudan ulaşabiliyor" ifadelerini kullandı. Kullanıcıların sistemi kullanabilmesi için yalnızca plaka bilgilerini girmelerinin yeterli olduğunu dile getiren Karateke, "Aracın su, yağ damlatması, camının açık kalması, farının yanık unutulması, kapısının açık olması ya da lastiğinin patlaması gibi durumlarda araç sahibine anında ulaşma fırsatı sunuyoruz" diye konuştu.



Parkcim'i günün şartlarına uygun şekilde geliştirmeye devam ettiklerini aktaran Karateke, uygulamanın dünya pazarında yer alması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Uygulamanın yaygınlaştırılması için desteğe ihtiyaç duyduklarını belirten Karateke, bu süreçte yerel yönetimler ile kamu kurumlarının katkısını önemsediklerini kaydetti.