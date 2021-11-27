Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin ikinci gününde Papara sponsorluğunda gerçekleşen “Geleceğin Unicorn’larını Yaratmak” oturumunda startup’ların bir milyar dolara ulaşma yolculuğu ele alındı.

Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin Papara sponsorluğunda gerçekleştirilen ve Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp’ın moderatörlüğündeki panele Papara CEO’su Ahmed F. Karslı, Hummingbird Ventures Yönetici Ortağı Fırat İleri, Ace Games Kurucusu ve CEO’su Hakan Baş ve DCP Yönetici Ortağı Haluk Zontul katıldı.