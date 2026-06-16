1867'de keşfedildi, yıllarca kayıptı... Koparmanın cezası 80 bin TL

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Giresun Şube Müdürlüğü Şebinkarahisar Şefliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, bitkinin bulunduğu alanlar, popülasyon yoğunluğu, yayılış durumu ve çoğalma kapasitesine ilişkin veriler kayıt altına alınıyor.

Sarı Dağ Gülünün bulunduğu bölgelerde genellikle 50 ila 100 kök arasında görüldüğü, hava şartlarına bağlı olarak ise yalnızca 14 ila 20 gün arasında canlılığını koruyabildiği bildirildi.

Koruma altında bulunan endemik türün koparılması, zarar verilmesi veya doğal yaşam alanının tahrip edilmesi yasak bulunuyor. Yetkililer, 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında bitkiye zarar verenlere 80 bin 465 lira idari para cezası uygulandığını belirterek vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.



Yetkililer, Alucra ve Şebinkarahisar yaylalarını ziyaret eden vatandaşlardan sarı dağ gülünü koparmamalarını, yalnızca fotoğraflayarak doğal ortamında bırakmalarını istedi.