3 bin nüfuslu ilçe endişeli: Böylesini daha önce görmedik

Göl kıyısında yaşanan su çekilmesinde daha çok kuraklığın etkisi olduğu görüşünü dile getiren Aydın, "Eğime göre yer yer değişiyor ama bizim burada 100 metreyi buldu ki, bu, daha önce görmediğimiz bir rakam. Daha önce 50-60 metre kadar çekildiğini biliyoruz. Şu anda rekor denilebilecek bir seviyede." dedi.

Aydın, göldeki suyun azalmasının turizmi olumsuz etkilediğine de dikkat çekti:

"İnsanlar buraya suyu görmeye geliyorlar. Suyun kenarında vakit geçirmeyi seviyorlar. O yüzden su gittiği zaman buranın sihri ortadan kalkıyor. O kalktığı zaman da bizim işlerimiz de bozulmaya başladı. En az yarı yarıya düştü işlerimiz. Daha önce gelenler, bilenler gelir gelmez önce şaşırıyorlar, sonra üzülüyorlar. İçler acısı bir durumla karşı karşıyayız. Göle baktığımız zaman üzülüyoruz. Sahile indiğimiz, suya baktığımız zaman içimizi bir huzur kaplardı ama şu anda bir sıkıntı görüyoruz. Çocuklarımız ileride ne yapacaklar? İçmeye su kalmayacak böyle giderse."