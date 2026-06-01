ARA
DOLAR
45,94
0,03%
DOLAR
EURO
53,46
0,00%
EURO
ALTIN
6577,24
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Yeşil Ekonomist
  • İstanbul'un su rezervlerinde önemli gelişme: Ömerli Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı

İstanbul'un su rezervlerinde önemli gelişme: Ömerli Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı

İstanbul'a su sağlayan başlıca barajlardan Ömerli Barajı'nda doluluk oranı yükseldi. İSKİ verilerine göre barajdaki su seviyesi yüzde 96,33 olarak kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'un su rezervlerinde önemli gelişme: Ömerli Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan en önemli kaynaklardan biri olan Ömerli Barajı'nda doluluk oranı yüksek seviyelere ulaştı. İSKİ'nin açıkladığı güncel verilere göre barajdaki su seviyesi yüzde 96,33 olarak ölçüldü.

1 Su seviyesinde gözle görülür artış

Su seviyesinde gözle görülür artış

Son dönemlerde etkili olan yağışların ardından su seviyesinde gözle görülür artış yaşanan Ömerli Barajı son durumu havadan görüntülendi.

2 Baraj havzasının büyük bölümü suyla doldu

Baraj havzasının büyük bölümü suyla doldu

Görüntülerde baraj havzasının büyük bölümünün suyla dolduğu, kıyı çizgisinin suyla birleştiği alanların genişlediği görüldü.

3 İstanbul'un en önemli içe suyu kaynakları arasında

İstanbul'un en önemli içe suyu kaynakları arasında

Yaklaşık 244 milyon 540 bin metreküp su depolama kapasitesine sahip olan Ömerli Barajı, İstanbul'un en önemli içme suyu kaynakları arasında yer alıyor.

4 Kuraklık dönemlerinde kritik seviyelere kadar gerilemişti

Kuraklık dönemlerinde kritik seviyelere kadar gerilemişti

Özellikle kuraklık dönemlerinde kritik seviyelere kadar gerileyen barajdaki mevcut doluluk oranı, megakent için umut veren bir tablo ortaya koydu.

5 İstanbul genelindeki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 71,11

İstanbul genelindeki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 71,11

İstanbul genelindeki barajların ortalama doluluk oranı ise İSKİ verilerine göre yüzde 71,11 olarak kaydedildi.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL