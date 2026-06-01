İstanbul'un su rezervlerinde önemli gelişme: Ömerli Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan en önemli kaynaklardan biri olan Ömerli Barajı'nda doluluk oranı yüksek seviyelere ulaştı. İSKİ'nin açıkladığı güncel verilere göre barajdaki su seviyesi yüzde 96,33 olarak ölçüldü.
1 Su seviyesinde gözle görülür artış
Son dönemlerde etkili olan yağışların ardından su seviyesinde gözle görülür artış yaşanan Ömerli Barajı son durumu havadan görüntülendi.
2 Baraj havzasının büyük bölümü suyla doldu
Görüntülerde baraj havzasının büyük bölümünün suyla dolduğu, kıyı çizgisinin suyla birleştiği alanların genişlediği görüldü.
3 İstanbul'un en önemli içe suyu kaynakları arasında
Yaklaşık 244 milyon 540 bin metreküp su depolama kapasitesine sahip olan Ömerli Barajı, İstanbul'un en önemli içme suyu kaynakları arasında yer alıyor.
4 Kuraklık dönemlerinde kritik seviyelere kadar gerilemişti
Özellikle kuraklık dönemlerinde kritik seviyelere kadar gerileyen barajdaki mevcut doluluk oranı, megakent için umut veren bir tablo ortaya koydu.