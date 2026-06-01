İstanbul'un su rezervlerinde önemli gelişme: Ömerli Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan en önemli kaynaklardan biri olan Ömerli Barajı'nda doluluk oranı yüksek seviyelere ulaştı. İSKİ'nin açıkladığı güncel verilere göre barajdaki su seviyesi yüzde 96,33 olarak ölçüldü.