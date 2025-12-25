ARA
Göç etmediler, mesken tuttular: Adana lagünlerinin yıl boyu sakinleri

Adana’da bulunan Yumurtalık ve Akyatan lagünlerini terk etmeyen flamingolar, göç yoluna çıkmayarak yılın tamamında bu sulak alanlarda yaşamlarını sürdürüyor.


Adana’da bulunan Yumurtalık ve Akyatan lagünleri, göç yoluna çıkmayan flamingolara yıl boyunca ev sahipliği yapıyor.

Flamingolar göç etmedi

Adana’da bulunan Yumurtalık ve Akyatan lagünlerinde yaşayan flamingolar, göç etmeyerek yıl boyunca sulak alanlarda yaşamlarını sürdürüyor.

Lagünleri mesken tuttular

Bölgedeki kuşlar, lagünleri mesken tutarak bölgenin doğal sakinleri haline geliyor.

Hayatta kalmayı başarıyorlar

Kış aylarında besin kaynaklarının azalmasına rağmen flamingolar, lagünlerdeki uygun yaşam koşulları sayesinde hayatta kalmayı başarıyor.

Günün büyük bölümünü yiyecek arayarak geçiriyorlar

Özellikle sığ sularda beslenen kuşlar, günün büyük bölümünü yiyecek arayarak geçiriyor.
