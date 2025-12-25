Göç etmediler, mesken tuttular: Adana lagünlerinin yıl boyu sakinleri

Adana’da bulunan Yumurtalık ve Akyatan lagünleri, göç yoluna çıkmayan flamingolara yıl boyunca ev sahipliği yapıyor.
1 Flamingolar göç etmedi
Adana’da bulunan Yumurtalık ve Akyatan lagünlerinde yaşayan flamingolar, göç etmeyerek yıl boyunca sulak alanlarda yaşamlarını sürdürüyor.
2 Lagünleri mesken tuttular
Bölgedeki kuşlar, lagünleri mesken tutarak bölgenin doğal sakinleri haline geliyor.
3 Hayatta kalmayı başarıyorlar
Kış aylarında besin kaynaklarının azalmasına rağmen flamingolar, lagünlerdeki uygun yaşam koşulları sayesinde hayatta kalmayı başarıyor.
4 Günün büyük bölümünü yiyecek arayarak geçiriyorlar
Özellikle sığ sularda beslenen kuşlar, günün büyük bölümünü yiyecek arayarak geçiriyor.