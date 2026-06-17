Kirlilik gözler önüne serildi: Denizden çıkarılan 260 kilo atık sahilde sergilendi

Denizlerin korunmasına dikkat çekmek amacıyla Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliği, Turgutreis Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında deniz tabanından 260 kilogram atık çıkarıldı.
1 260 kilogram atık!
"Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla sürdürülen ve her hafta farklı bir mahallede düzenlenen etkinlik belediye personelinden oluşan gönüllü dalış ekibi tarafından gerçekleştirildi.
Dalgıçların yaptığı çalışmada denizden 260 kilogram atık çıkarıldı.
2 Cam ve plastik şişeler, metal parçalar, balıkçı malzemeleri...
Toplanan atıklar arasında cam ve plastik şişeler, metal parçaları, balıkçılık malzemeleri ile çeşitli atıklar yer aldı.
3 Çıkarılan atıklar sahilde serginlendi
Denizden çıkarılan atıklar, çevre bilincinin artırılması amacıyla Turgutreis sahilinde sergilendikten sonra Konacık Mahallesi'ndeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne gönderildi.
4 Etkinliğe belediye personeli ve gönüllüler de katıldı
Etkinliğe, Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi Tayyar Gündoğan, Bahçelievler Mahalle Muhtarı Fatma Akalan, Turgutreis Mahalle Muhtarı Hasan Gökhan Satılmış, belediye personeli ve gönüllüler katıldı.