ARA
DOLAR
46,44
-0,02%
DOLAR
EURO
53,19
-0,04%
EURO
ALTIN
6515,02
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Kirlilik gözler önüne serildi: Denizden çıkarılan 260 kilo atık sahilde sergilendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinde 260 kilogram atık sudan çıkarıldı. Atıklar, çevre bilincinin artırılması amacıyla bir süre sahilde sergilendi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kirlilik gözler önüne serildi: Denizden çıkarılan 260 kilo atık sahilde sergilendi

Denizlerin korunmasına dikkat çekmek amacıyla Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliği, Turgutreis Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında deniz tabanından 260 kilogram atık çıkarıldı.

1 260 kilogram atık!

260 kilogram atık!

"Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla sürdürülen ve her hafta farklı bir mahallede düzenlenen etkinlik belediye personelinden oluşan gönüllü dalış ekibi tarafından gerçekleştirildi.

Dalgıçların yaptığı çalışmada denizden 260 kilogram atık çıkarıldı.

2 Cam ve plastik şişeler, metal parçalar, balıkçı malzemeleri...

Cam ve plastik şişeler, metal parçalar, balıkçı malzemeleri...

Toplanan atıklar arasında cam ve plastik şişeler, metal parçaları, balıkçılık malzemeleri ile çeşitli atıklar yer aldı.

3 Çıkarılan atıklar sahilde serginlendi

Çıkarılan atıklar sahilde serginlendi

Denizden çıkarılan atıklar, çevre bilincinin artırılması amacıyla Turgutreis sahilinde sergilendikten sonra Konacık Mahallesi'ndeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne gönderildi.

4 Etkinliğe belediye personeli ve gönüllüler de katıldı

Etkinliğe belediye personeli ve gönüllüler de katıldı

Etkinliğe, Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi Tayyar Gündoğan, Bahçelievler Mahalle Muhtarı Fatma Akalan, Turgutreis Mahalle Muhtarı Hasan Gökhan Satılmış, belediye personeli ve gönüllüler katıldı.

5 Bir sonraki etap 24 Haziran'da düzenlenecek

Bir sonraki etap 24 Haziran'da düzenlenecek

Temizlik çalışmasının bir sonraki etabı 24 Haziran'da Gümüşlük Mahallesi'nde gerçekleştirilecek.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL