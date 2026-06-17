Kirlilik gözler önüne serildi: Denizden çıkarılan 260 kilo atık sahilde sergilendi

"Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla sürdürülen ve her hafta farklı bir mahallede düzenlenen etkinlik belediye personelinden oluşan gönüllü dalış ekibi tarafından gerçekleştirildi.

Dalgıçların yaptığı çalışmada denizden 260 kilogram atık çıkarıldı.