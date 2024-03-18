Karel’de bayrak değişimi

40 yıla yakın deneyimiyle teknoloji sektörünün öncülerinden Karel’in kurumsal dönüşümü devam ediyor. Bu kapsamda Doğan Holding ortaklığının başladığı günden itibaren genel müdürlük görevini de yürüten kurucu ortaklardan Yaman Tunaoğlu, 18 Mart itibarıyla bayrağı Bora Tuncer’e devrediyor.

Son olarak Schneider Electric Uluslararası Operasyonlardan Sorumlu Dijital Dönüşüm Kıdemli Başkan Yardımcılığı görevinde Hindistan’dan Güney Amerika’ya geniş bir coğrafyadan sorumlu olan Bora Tuncer, Karel’de üstlendiği yeni göreviyle ilgili; “Karel’e uluslararası deneyimimi aktararak ekibimizle birlikte önemli projelere imza atmak ve devraldığım bayrağı daha da ileriye götürmek üzere büyük heyecan duyuyorum” dedi.

Yaman Tunaoğlu, Tuncer’in görevi devralmasına ilişkin; “Karel’in kuruluşundan bugüne sektörde lider konuma gelme sürecinde rol aldığım için gururluyum. Bora Tuncer gibi deneyimli ve vizyon sahibi bir liderin Karel’i daha da ileriye götürerek, global büyümesine katkı sağlayacak büyük başarılara taşıyacağına güvenim tam” diye konuştu.

Şirketten yapılan açıklama göre, Yaman Tunaoğlu, Haziran 2022’de şirketin Doğan Holding ortaklığına geçiş dönemini başarılı şekilde yönetti. Tunaoğlu liderliğinde şirketin cirosu ve piyasa değerinde önemli artışlar meydana geldi. Tunaoğlu’nun liderliğinde şirketin kurumsallaşma dönüşümü hızlanırken, Daiichi’nin satın alımı dahil yeni alanlarda önemli ilerleme kaydedildi, üretimde modernizasyon çalışmaları başlatıldı. Yine bu dönemde, şirketin yeni organizasyonel yapılanması sayesinde rekabetçiliği artarken, sürdürülebilir büyüme için önemli adımlar atıldı.

Tunaoğlu, yönetim kurulu murahhas üyesi olarak görevini sürdürecek.