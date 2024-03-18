ARA
Bist 100
8737,23
-1,04%
Bist 100
Dolar/TL
32,303
0,6187%
Dolar/TL
Euro/TL
35,1703
0,5369%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0888
0,0032%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2241,84
0,83%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Karel’de bayrak değişimi

Karel Genel Müdürü Yaman Tunaoğlu, koltuğunu Bora Tuncer’e devrediyor.

18 Mart 2024 | 16:49
Son Güncellenme: 18 Mart 2024 | 16:56
Karel’de bayrak değişimi

40 yıla yakın deneyimiyle teknoloji sektörünün öncülerinden Karel’in kurumsal dönüşümü devam ediyor. Bu kapsamda Doğan Holding ortaklığının başladığı günden itibaren genel müdürlük görevini de yürüten kurucu ortaklardan Yaman Tunaoğlu, 18 Mart itibarıyla bayrağı Bora Tuncer’e devrediyor. 

Son olarak Schneider Electric Uluslararası Operasyonlardan Sorumlu Dijital Dönüşüm Kıdemli Başkan Yardımcılığı görevinde Hindistan’dan Güney Amerika’ya geniş bir coğrafyadan sorumlu olan Bora Tuncer, Karel’de üstlendiği yeni göreviyle ilgili; “Karel’e uluslararası deneyimimi aktararak ekibimizle birlikte önemli projelere imza atmak ve devraldığım bayrağı daha da ileriye götürmek üzere büyük heyecan duyuyorum” dedi.

Yaman Tunaoğlu, Tuncer’in görevi devralmasına ilişkin; “Karel’in kuruluşundan bugüne sektörde lider konuma gelme sürecinde rol aldığım için gururluyum. Bora Tuncer gibi deneyimli ve vizyon sahibi bir liderin Karel’i daha da ileriye götürerek, global büyümesine katkı sağlayacak büyük başarılara taşıyacağına güvenim tam” diye konuştu. 

Şirketten yapılan açıklama göre, Yaman Tunaoğlu, Haziran 2022’de şirketin Doğan Holding ortaklığına geçiş dönemini başarılı şekilde yönetti. Tunaoğlu liderliğinde şirketin cirosu ve piyasa değerinde önemli artışlar meydana geldi. Tunaoğlu’nun liderliğinde şirketin kurumsallaşma dönüşümü hızlanırken, Daiichi’nin satın alımı dahil yeni alanlarda önemli ilerleme kaydedildi, üretimde modernizasyon çalışmaları başlatıldı. Yine bu dönemde, şirketin yeni organizasyonel yapılanması sayesinde rekabetçiliği artarken, sürdürülebilir büyüme için önemli adımlar atıldı.  

Tunaoğlu, yönetim kurulu murahhas üyesi olarak görevini sürdürecek. 

 

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2241,84 0,83%
  • ALTIN ONS 2158,6 0,12%
  • BIST 100 8737,23 -1,04%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,206 0,096%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35475 0,00738%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91,817 -0,7652%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,303 0,6187%
  • EURO/DOLAR 1,0888 0,0032%
  • EURO/TURK LIRASI 35,1703 0,5369%
  • STERLIN/DOLAR 1,27274 -0,06792%
Günün En Çok Okunanları
Emtia piyasasında geçen hafta: Fiyatlar neden yükseliyor?
Halka arz rüzgarı 2024’te sürecek mi?
Halka arz rüzgarı 2024’te sürecek mi?
2. el online otomobil pazarında en hızlı satılan marka
2. el online otomobil pazarında en hızlı satılan marka
Rekabet'ten Meta'ya günlük 4,8 milyon TL ceza
Rekabet'ten Meta'ya günlük 4,8 milyon TL ceza
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Haleon Türkiye’de üst düzey atama
Haleon Türkiye’de üst düzey atama
Bora Tuncer kimdir?
Bora Tuncer kimdir?
“Adımızı şampiyonlar ligine yazdırdık”
GERİ
İLERİ
Emtia piyasasında geçen hafta: Fiyatlar neden yükseliyor?
Halka arz rüzgarı 2024’te sürecek mi?
2. el online otomobil pazarında en hızlı satılan marka
Rekabet'ten Meta'ya günlük 4,8 milyon TL ceza
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Halka arz rüzgarı 2024’te sürecek mi?
2. el online otomobil pazarında en hızlı satılan marka
Rekabet'ten Meta'ya günlük 4,8 milyon TL ceza
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Haleon Türkiye’de üst düzey atama
2. el online otomobil pazarında en hızlı satılan marka
Rekabet'ten Meta'ya günlük 4,8 milyon TL ceza
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Haleon Türkiye’de üst düzey atama
Bora Tuncer kimdir?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL