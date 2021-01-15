Yeni nesil perakende araştırmaları ve perakende analitiği kurumu REM People, Türkiye ve global pazarlardan sorumlu üst düzey yönetim kadrosunu yeni transferlerle güçlendirdi.

Mine Yücesoy Dirancı, REM People İnsan Kaynakları Başkanı olurken Ali Dedei, REM People Müşteri Başarı Direktörlüğü’ne getirildi. Uzun süredir BAE’de profesyonel hayatını sürdüren İpek Avcı, Körfez ve Arap Ülkeleri’nden Sorumlu Satış Direktörü olurken, sektörün deneyimli isimlerinden biri olan Cengiz Yorgancıoğlu ise Türkiye, Kafkasya ve Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan Sorumlu Satış Direktörlüğü’nü yürütecek. Görüntü tanıma teknolojileri ve yapay zekâ alanındaki çalışmalarıyla tanınan Onur Sığırcı ise REM People Araştırma ve Geliştirme Önderi olarak görev yapacak.

Türkiye’de kurulan ve 43 ülkede dünya devlerine perakende analitiği hizmeti sunan REM People’da ardı ardına üst düzey atamalar gerçekleşti. Araştırma, perakende ve teknoloji sektörünün önde gelen beş ismi, REM People’ın global ve yerel operasyonlarına atandı. REM People, bu yapılanmayla Türkiye ve uluslararası pazarlardaki gücünü artırmayı hedefliyor.

Mine Yücesoy Dirancı, İnsan ve Kültür Başkanı oldu

Mine Yücesoy Dirancı, REM People’a İnsan Kaynakları Başkanı olarak atandı. İstanbul Üniversitesi Maliye Bölümü’nden mezun olan Mine Yücesoy Dirancı, Bahçeşehir Üniversitesi Pazarlama İletişimi alanında yüksek lisansını tamamladı. İş hayatına 2002 yılında başladıktan sonra 2003 senesinde İş Kavramları Danışmanlık’ta proje danışmanı olarak görev yaptı. 2006 yılında Turkcell’de göreve başlayarak Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan ve Ukrayna ülkelerinden sorumlu insan kaynakları uzmanı olarak görev aldı. 2008 yılında Yapı Kredi’de kariyer ve gelişim müdürü olarak göreve başladıktan sonra 2010 yılında kurum markalaşması ve İK gelişim müdürü görevini üstlendi. 2012 senesinde Doğu Avrupa Liderlik Gelişimi görevi ile UniCredit Liderlik Gelişim Direktörü olarak Viyana’da 10 ülkeden sorumlu olarak çalıştı. Dirancı, 2015 senesinden bu yana Çevik İnsan Yönetimi ve Gelişimi Danışmanlığı’nda görev alıyordu.

REM People Müşteri Başarı Direktörü Ali Dedei oldu

Araştırma ve içgörü sektöründe 10 yıllık deneyimi bulunan Ali Dedei, kariyerine GfK Araştırma’da Türkiye, İran ve Pakistan ülkelerinde panel araştırmalarından sorumlu olarak başladı. Daha sonra Nielsen’e geçişi ile birlikte FMCG dünyasına giriş yaptı. Her iki araştırma firmasında da uluslararası müşterilerin yönetimini yaptıktan sonra Nestlé Türkiye’ye Tüketici Araştırmaları ve Pazar Analizleri Müdürü olarak geçti. Nestlé markalarının tüm araştırma süreçlerini yöneterek pazarlama, satış ve ticari pazarlama departmanları ile yakın çalışan Dedei, REM People Müşteri Başarı Direktörlüğü görevine getirildi.

Körfez ülkeleri İpek Avcı’ya emanet

Marmara Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olan Nesrin İpek Avcı, çalışma hayatına 2006 yılında Nielsen Company’de başladı. 2008’de McDonalds Türkiye Pazarlama, Araştırma ve Analiz Sorumlusu olarak 2,5 sene çalıştıktan sonra Nielsen Company Dubai’de global müşterilerden sorumlu müdür olarak görev yaptı. Aynı şirkette son 10 senedir değişik fonksiyonlarda müşteri yönetimi ve stratejik ilişkilerin geliştirilmesi, iş & ürün geliştirme ve tam kapsamlı iç görüler ve danışmanlık hizmetleri vermeye devam ederken, son görevinde iki büyük global müşterinin bulunduğu, Müşteri İlişkilerinin Gelişmesinden Sorumlu Direktör olarak çalıştı. 3 Ocak 2021 itibariyle REM People bünyesine geçen Avcı, (Körfez Arap Ülkeleri Bölgesi’nden (GCC) Sorumlu Satış Direktörü olarak göreve başladı.

Türkiye, Kafkasya ve CIS Bölgesi Satış Direktörü Cengiz Yorgancıoğlu oldu

Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu olan Cengiz Yorgancıoğlu, iş hayatına 1989 yılında Procter & Gamble’ın satış departmanında başladı ve kurumdaki yedi yıllık kariyeri sonrasında satış müdürü olarak sırasıyla L’oreal, Kodak, Ericsson’da yöneticilik yaptı. 2007 yılında GfK Araştırma Hizmetleri’ne katılan Yorgancıoğlu, buradaki yedi yıllık kariyeri sonrasında bir teknoloji girişimi şirketi olan Twentify’da dört sene ve global araştırma firması Ipsos’da iki sene çalıştı. Çalışmış olduğu firmalarda Türkiye’nin yanı sıra İran, Pakistan, İsrail, Azerbaycan ve Kazakistan gibi ülke sorumluluklarını da sürdüren Yorgancıoğlu, 2021 yılı itibari ile REM People Türkiye, Kafkasya & Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) Satış Direktörü olarak göreve başladı.

REM People Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Birimi Önderi Onur Sığırcı

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde doktora eğitimini sürdüren Onur Sığırcı 2013-2019 yılları arasında YTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde çalıştı. Aynı zamanda, 2013-2015 yılları arasında TÜBİTAK bünyesinde Ulusal Bilim Olimpiyatları Bilgisayar branşında eğitimler verdi. 2019-2020 yılları arasında mobil teknoloji çözümleri üreten Loodos Bilişim Teknolojileri şirketinin AR-GE biriminde araştırmacı bilim insanı olarak çalışmalarını sürdürdü. Akademisyenliği süresince üniversite-sanayi iş birliği projelerinde yer aldı. Hiperspektral ve biyomedikal görüntü işleme, makine öğrenmesi, derin öğrenme ve bilgisayarlı görü alanları başta olmak üzere doğal dil işleme ve büyük veri alanlarında uzmanlığı bulunan Sığırcı, artık REM People’da Araştırma ve Geliştirme Önderi olarak çalışıyor.