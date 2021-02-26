26 Şubat Piyasalarda gün sonu: Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 1,13 değer kaybederek günü 1.471,39 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,50 artışla 419 bin 100 liraya yükseldi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,82 puan azalırken, toplam işlem hacmi 27,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,73, holding endeksi yüzde 1,93 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,67 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 3,20 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 18,12 puan ve yüzde 1,15 düşüşle 1.555,96 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 25’i prim yaptı, 75’i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Koza Altın, Petkim ve Pegasus en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki sert yükselişin, küresel ölçekte risk iştahının azalmasına ve görece riskli varlıklar arasında değerlendirilen pay piyasaları ve gelişmekte olan ülke para birimlerinde satış baskısına neden olduğunu ifade etti.

HAFTAYA HANGİ VERİLER VAR?

Haftaya yurt içinde büyüme ve enflasyon, yurt dışında ise ABD’nin istihdam raporu, dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın konuşması başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.430 seviyesinin destek, 1.520 puanın direnç konumunda olduğunu belirtti.

BEKLENTİ ANKETİ

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 0,77 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,77) göre bir önceki ay yüzde 14,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 15,45’e çıkacağı hesaplanıyor.

Gayrisafi Yurt içi Hasıla’nın da (GSYH) 4. çeyrekte yüzde 7 artmasını öngören ekonomistlerin 2020 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 2,2 olarak gerçekleşti.

ALTININ ONSU

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.729,87 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,50 kazanımla 419 bin 100 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,3657 lira, satışta 7,3952 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,1874 lira, satışta 7,2162 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2118, sterlin/dolar paritesi 1,3933, dolar/yen paritesi de 106,45 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,58 düşüşle 64,85 dolardan işlem görüyor.