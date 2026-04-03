2026 yılı Kurban Bayramı, bahar aylarının son günlerine denk gelerek hem dini vecibelerin yerine getirileceği hem de uzun bir tatil potansiyeli taşıyan bir dönem sunuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre Kurban Bayramı tarihleri ve günleri şu şekildedir:
2026 Kurban Bayramı Takvimi
Arife Günü: 26 Mayıs 2026 Salı (Yarım Gün)
1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe
3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma
4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi
Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak?
Resmi takvime göre bayram tatili arife günü öğleden sonra başlayıp Cumartesi akşamı sona eriyor. Ancak bu tablonun tatil süresine yansıması iki farklı senaryoyu beraberinde getiriyor:
Standart Durum: Arife ve 4 günlük bayram süresi, Pazar günü ile birleştiğinde toplamda 5,5 günlük bir tatil dönemi oluşturuyor.
9 Gün İhtimali: Bayramın ilk gününün Çarşamba olması nedeniyle, haftanın başındaki Pazartesi (25 Mayıs) ve Arife günü olan Salı sabahının (26 Mayıs) idari izin kapsamına alınması durumunda tatilin 9 güne (23 Mayıs Cumartesi - 31 Mayıs Pazar) uzatılması beklentisi hakim.