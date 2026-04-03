Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak?

Resmi takvime göre bayram tatili arife günü öğleden sonra başlayıp Cumartesi akşamı sona eriyor. Ancak bu tablonun tatil süresine yansıması iki farklı senaryoyu beraberinde getiriyor:

Standart Durum: Arife ve 4 günlük bayram süresi, Pazar günü ile birleştiğinde toplamda 5,5 günlük bir tatil dönemi oluşturuyor.

9 Gün İhtimali: Bayramın ilk gününün Çarşamba olması nedeniyle, haftanın başındaki Pazartesi (25 Mayıs) ve Arife günü olan Salı sabahının (26 Mayıs) idari izin kapsamına alınması durumunda tatilin 9 güne (23 Mayıs Cumartesi - 31 Mayıs Pazar) uzatılması beklentisi hakim.