Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? 2026 Kurban Bayramı tatili ayın kaçında?

Ramazan Bayramı'nın geride kalmasıyla birlikte gözler, yılın ikinci büyük dini bayramı olan Kurban Bayramı'na çevrildi. 2026 yılı için Kurban Bayramı takvimi, baharın son günlerine ve yazın başlangıcına denk gelerek tatilciler için oldukça cazip bir dönem sunuyor. Peki Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? 2026 Kurban Bayramı tatili ayın kaçında?

2026 yılı Kurban Bayramı, bahar aylarının son günlerine denk gelerek hem dini vecibelerin yerine getirileceği hem de uzun bir tatil potansiyeli taşıyan bir dönem sunuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre Kurban Bayramı tarihleri ve günleri şu şekildedir:

 

2026 Kurban Bayramı Takvimi

Arife Günü: 26 Mayıs 2026 Salı (Yarım Gün)

1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? 

3 Nisan itibariyle Kurban Bayramı'na 53 gün kaldı. 

Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak?

Resmi takvime göre bayram tatili arife günü öğleden sonra başlayıp Cumartesi akşamı sona eriyor. Ancak bu tablonun tatil süresine yansıması iki farklı senaryoyu beraberinde getiriyor:

Standart Durum: Arife ve 4 günlük bayram süresi, Pazar günü ile birleştiğinde toplamda 5,5 günlük bir tatil dönemi oluşturuyor.

9 Gün İhtimali: Bayramın ilk gününün Çarşamba olması nedeniyle, haftanın başındaki Pazartesi (25 Mayıs) ve Arife günü olan Salı sabahının (26 Mayıs) idari izin kapsamına alınması durumunda tatilin 9 güne (23 Mayıs Cumartesi - 31 Mayıs Pazar) uzatılması beklentisi hakim.
