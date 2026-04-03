Milyonlar merakla bekliyordu: Memur ve memur emeklisinin 3 aylık enflasyon farkı netleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı enflasyon verilerini duyururken, açıklanan rakamlarla birlikte memur ve memur emeklilerinin 3 aylık enflasyon farkı da netleşmiş oldu.

Ekonomist
[email protected]

Son Güncellenme:
2026 yılının üçüncü enflasyon verileri belli oldu. Buna göre, martta enflasyon aylık yüzde 1,94, yıllık bazda ise yüzde 30,87 olarak kaydedildi.

Mart ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte milyonlarca memur ve memur emeklisi zam oranlarını hesaplamaya başladı. Açıklanan mart ayı enflasyon verisiyle memur ve memur emeklilerin üç aylık farkı 6.07 oldu.

Nisan, mayıs ve haziran aylarındaki enflasyon farkı belirleyici olacak

Memur ve memur emeklileri, 3 aylık enflasyon verisi ile toplu sözleşmeden kaynaklanan artış doğrultusunda yüzde 6,07’lik zam kesinleşti. Nisan, Mayıs, ve Haziran aylarında açıklanacak enflasyon verisiyle birlikte temmuz dönemindeki maaş artışının nihai oranı ortaya çıkacak.

