Kira artış oranı ve Mart enflasyonu saat kaçta açıklanacak? Gözler TÜİK'te

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı enflasyon rakamlarını bugün, yani 3 Nisan 2026 Cuma saat 10.00'da açıklayacak.

Mart 2026 Enflasyon Beklentileri

Ekonomistler ve piyasa analistleri, Mart ayına ilişkin tahminlerini paylaştı. AA Finans ve CNBC-e gibi kuruluşların anketlerine göre beklentiler şu yönde şekilleniyor:

Aylık Beklenti: Ekonomistlerin Mart ayı için aylık enflasyon tahmini ortalaması %2,40 ile %2,46 seviyesinde. Tahminler en düşük %2,04, en yüksek %3 aralığında değişiyor.

Yıllık Beklenti: Yıllık enflasyonun ise %31,41 civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Yıl Sonu Tahmini: 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ise hafif bir yükselişle %25,91 ile %26 bandına çekilmiş durumda.