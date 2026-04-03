  Kira artış oranı ve Mart enflasyonu saat kaçta açıklanacak? Gözler TÜİK'te

Kira artış oranı ve Mart enflasyonu saat kaçta açıklanacak? Gözler TÜİK'te

2026 yılının Mart ayını geride bıraktığımız şu günlerde, ekonomi gündeminin bir numaralı maddesi her zaman olduğu gibi enflasyon verileri. Peki Kira artış oranı ve Mart enflasyonu saat kaçta açıklanacak?

Ekonomist
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca kişinin merakla beklediği 2026 Mart ayı enflasyon verilerini bugün kamuoyuyla paylaşacak. Bu veriler, Nisan ayı kira artış oranından memur ve emekli maaş farkı hesaplamalarına kadar pek çok alanı doğrudan etkileyecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı enflasyon rakamlarını bugün, yani 3 Nisan 2026 Cuma saat 10.00'da açıklayacak.

Mart 2026 Enflasyon Beklentileri

Ekonomistler ve piyasa analistleri, Mart ayına ilişkin tahminlerini paylaştı. AA Finans ve CNBC-e gibi kuruluşların anketlerine göre beklentiler şu yönde şekilleniyor:

Aylık Beklenti: Ekonomistlerin Mart ayı için aylık enflasyon tahmini ortalaması %2,40 ile %2,46 seviyesinde. Tahminler en düşük %2,04, en yüksek %3 aralığında değişiyor.

Yıllık Beklenti: Yıllık enflasyonun ise %31,41 civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Yıl Sonu Tahmini: 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ise hafif bir yükselişle %25,91 ile %26 bandına çekilmiş durumda.

Şubat Ayından Devralınan Tablo

Mart verilerini daha iyi analiz edebilmek için TÜİK’in açıkladığı bir önceki ayın (Şubat 2026) verilerine bakmakta fayda var:

Şubat Aylık Enflasyon: %2,96 artış.

Şubat Yıllık Enflasyon: %31,53 artış.

12 Aylık TÜFE Ortalaması: %33,39 (Bu oran, Mart 2026’da yenilenen kira sözleşmeleri için yasal tavan zam oranını belirlemişti).

 

 

Enflasyon Verisi Neleri Etkileyecek?

Saat 10.00'da açıklanacak olan bu veri, sadece bir istatistik değil, günlük yaşamın pek çok alanını doğrudan etkileyecek:

Kira Artış Oranı: Nisan ayında yenilenecek kira sözleşmeleri için yasal tavan olan 12 aylık TÜFE ortalaması netleşecek.

 

Maaş Zamları: Memur ve emeklilerin yılın ilk yarısı için alacağı enflasyon farkı hesaplamasında üçüncü veri olarak kayda geçecek.

Para Politikası: Merkez Bankası’nın bir sonraki faiz kararı üzerindeki en etkili veri olacak.
