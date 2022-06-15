Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 15 Haziran 2022 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

ALTIN BUGÜN NE KADAR? (15 HAZİRAN)

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.010 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,55 azalışla 1.004,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla yüzde 0,6 değer kazanarak 1.010 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.660 lira, Cumhuriyet altını da 6.780 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 1.818 dolardan işlem görüyor.

Analistler, para piyasalarında, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bugünkü toplantıda 75 baz puanlık faiz artışının fiyatlanmasına karşın, bankanın farklı adımlar atabileceği ihtimalinin piyasalarda oynaklığı artırdığını bildirdi.

Birçok banka yetkilisinin daha önce bu adıma karşı yaptığı keskin açıklamalarının bulunduğunu ve son ana kadar 75 baz puana yönelik sözle yönlendirmelerin yapılmadığına dikkati çeken analistler, bazı kurumlar tarafından yapılan anketlerde de ekonomist beklentilerinin medyanın hala 50 baz puan yükselişe işaret ettiğini hatırlattı.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi’nin, mevcut piyasa koşullarını görüşmek üzere bugün önceden planlanmamış bir toplantı yapacağının duyurulmasının ardından dolar endeksinin gerilemesi de altının ons fiyatını destekledi.

Analistler, artan belirsizliklerin iki günlük düşüş eğiliminin ardından altına olan talebi sınırlı da olsa artırdığını kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.860 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.