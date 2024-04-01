Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Nisan 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından 2 bin 355 lira seviyesinden işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde dolar kurundaki yükselişe paralel artış gösteren altının gram fiyatı günü yüzde 0,2 primle 2 bin 325 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 11.25 itibarıyla yüzde 1 artışla 2 bin 355 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 250 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 580 liradan satılıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

Altının ons fiyatı da önceki kapanışının yüzde 1,2 üzerinde 2.260 dolara yükselerek rekor tazeledi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) haziranda faiz indirimlerine başlayabileceği öngörüsünün güçlü kalmayı sürdürdüğünü kaydederek, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin piyasalardaki beklentiler üzerinde etkili olmasının beklendiğini belirtti.

Bugün ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, altının ons fiyatında 2 bin 300 ve 2 bin 400 doların direnç, 2 bin 250 ve 2 bin 200 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.