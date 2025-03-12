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Altın fiyatları güne nasıl başladı?

Altının gramı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 3 bin 429 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 5 bin 690 liradan, Cumhuriyet altını 22 bin 680 liradan satılıyor.

12 Mart 2025 | 10:12
Altın fiyatları güne nasıl başladı?

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 değer kazanarak 3 bin 430 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında 3 bin 429 lira düzeyinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 690 liradan, Cumhuriyet altını 22 bin 680 liradan satılırken, altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 2 bin 913 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın resesyon endişelerini azaltıcı açıklamaları ve dünya genelindeki jeopolitik gelişmeler varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, ABD'de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD'nin önemli ticaret ortaklarına uyguladığı gümrük vergilerinin ekonomide kısa vadeli de olsa bir durgunluğa neden olabileceğinden endişe edilirken, Trump, dün yaptığı açıklamada resesyon olasılığına ilişkin olarak "Hiçbir şekilde böyle bir olasılık görmüyorum." dedi.

Öte yandan, Rusya-Ukrayna savaşının sonlanmasına yönelik atılan adımlar yakından takip ediliyor.

Analistler, ticaret gerilimleri ve Ukrayna'daki olası ateşkes anlaşmasının varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtirken, yatırımcıların ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikalarını etkileyebilecek ABD enflasyon verisine odaklandığını ifade etti.

Bugün yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 880 dolar seviyesinin destek, 2 bin 930 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi. AA

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ASELSAN’dan 107,4 milyon dolarlık sözleşme
Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 400
2022-2024: Son 5 yılda düzenli temettü veren 32 şirket
Temettü verimliliği yüksek 32 şirket
'Yatırım yap' diyen bir bilançomuz var
Zincir marketlerden soruşturma açıklaması var
Bu hafta genel kurulu olan 6 borsa şirketi
AB'nin silahlanma kararı bu hisselere yaradı
Yeni halka arz hazırlığı: Bu kez robot grubu
7 Mart borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada hangi veriler var?
BIST 100’de en çok kazandıran 3 hisse… Altın, döviz, yatırım fonları ve haftanın ‘en’leri
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Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
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