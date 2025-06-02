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Altın güne nasıl başladı? 2 Haziran altın fiyatları

Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 4 bin 223 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 6 bin 910 liradan, Cumhuriyet altını 27 bin 540 liradan satılıyor.

02 Haziran 2025 | 10:25
Altın güne nasıl başladı? 2 Haziran altın fiyatları

Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 azalışla 4 bin 146 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 1,9 artışla 4 bin 223 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 910 liradan, Cumhuriyet altını 27 bin 540 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 1,5 değer kazanarak 3 bin 338 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelere ilişkin attığı yeni adımların yol açtığı belirsizlikler ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda artan gerilim, küresel piyasalarda risk iştahını azaltarak güvenli liman varlıklara olan talebi destekliyor.

Geçen hafta Trump'ın çelik tarifelerini yüzde 50'ye çıkaracağını duyurması ve Çin'e yönelik sert açıklamaları, risk algısının yükselmesine neden oldu.

Analistler, ABD yönetiminin değişken tarife politikalarının küresel ekonomi için belirsizlik unsuru olmayı sürdürdüğünü belirterek, yatırımcıların temkinli tutumunu pekiştirerek güvenli liman varlıklara yönlendirdiği kaydetti.

Öte yandan, Ukrayna ve Rusya, İstanbul'da bugün saat 13.00'te yapılması planlanan ikinci tur barış görüşmeleri öncesinde tansiyonu artırırken taraflar arasında karşılıklı saldırılar yaşandı.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra ABD'de Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 600 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 300 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

 

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ATP GSYO'nun Pay Satışı SPK tarafından onaylandı
Bugün temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme var
Bedelsiz onayını duyurdu: Yüzde 100
VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
SPK'dan bedelsiz onayı alan son 4 şirket
SPK'dan BİM'e (BIMAS) onay
SPK'dan yeni bülten: 2 bedelli, 4 bedelsiz onayı var
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 3 şirket
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Dün 3 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
30 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul’da tedbir süreleri 4 Temmuz’a kadar uzatıldı
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