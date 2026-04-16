AUZEF giriş belgesi yayınlandı mı? 2026 AUZEF vize sınavı giriş belgesi sorgulama

İstanbul Üniversitesi AUZEF öğrencileri için 25-26 Nisan 2026 tarihlerinde yapılacak olan Bahar Dönemi Ara Sınavları (Vize) için geri sayım sürerken, sınav giriş belgelerine dair süreç netlik kazanmaya başladı.
AUZEF Sınav Giriş Belgeleri Yayınlandı mı?
Sınav giriş belgeleri şu an itibarıyla henüz erişime açılmamıştır. AUZEF tarafından yapılan genel bilgilendirmelere göre, giriş belgeleri genellikle sınav tarihinden yaklaşık 7-10 gün önce ilan edilmektedir. Bu doğrultuda, belgelerin 17-20 Nisan tarihleri arasında yayımlanması beklenmektedir.
Sınav Giriş Belgesi Sorgulama Ekranı
Belgeler yayımlandığı anda izlemeniz gereken adımlar şunlardır:
Giriş: auzefsinav.istanbul.edu.tr adresine gidin.
Kimlik Doğrulama: AKSİS kullanıcı adı ve şifrenizle sisteme giriş yapın.
Görüntüleme: Menüde yer alan "Sınav Giriş Belgesi" sekmesine tıklayarak sınav merkezi, bina, salon ve sıra numaranızı kontrol edin.
2026 AUZEF Sınav Takvimi
Sınav programınızı planlamak için aşağıdaki tarihleri ajandanıza ekleyebilirsiniz:
Bahar Dönemi Ara Sınavı (Vize): 25 - 26 Nisan 2026
Bahar Dönemi Bitirme Sınavı (Final): 06 - 07 Haziran 2026
Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı: 11 - 12 Temmuz 2026
Sınav Günü İçin Önemli Hatırlatmalar
Sınav salonuna giriş yapabilmeniz için yanınızda bulundurmanız gereken zorunlu belgeler:
Sınav Giriş Belgesi: Sistemsel bir hata oluşmaması adına belgenizin çıktısını önceden almanız ve üzerindeki bilgilerin (özellikle fotoğrafınızın) net olduğundan emin olmanız önemlidir.
Geçerli Kimlik Belgesi: T.C. Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, geçerlilik süresi devam eden Pasaport veya Mavi Kart. (Sürücü belgesi veya öğrenci kimliği sınav girişinde geçerli kabul edilmemektedir.)