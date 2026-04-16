Yunanistan’da yatırım dengesi değişiyor

Yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık alanında faaliyet gösteren Astons, Yunanistan gayrimenkul piyasasına yönelik hazırladığı 2025 yılı analiz raporunu yayımladı. Rapora göre piyasa, son yıllarda yakaladığı büyüme ivmesini 2025 yılında da korurken, artış hızının daha dengeli bir seviyede seyrettiği görülüyor. Yılın ilk üç çeyreğinde konut fiyatlarının %6,8 ile %7,7 bandında artış göstermesi, piyasanın spekülatif bir yükselişten ziyade daha sürdürülebilir bir büyüme yapısına geçtiğini ortaya koyuyor. Özellikle Selanik’te %10’a yaklaşan artış oranları ve diğer şehirlerde %8,5–9 bandındaki yükseliş, yatırımın yalnızca merkezlerle sınırlı kalmadığını ve bölgesel çeşitliliğin arttığını gösteriyor.

Dengeli büyüme ve güçlü piyasa temelleri öne çıkıyor

2025 verileri, Yunanistan gayrimenkul piyasasında büyümenin devam ettiğini ancak daha kontrollü bir yapıya evrildiğini gösteriyor. Ülke genelinde fiyat artışlarının %7 bandında dengelenmesi, yatırımcılar açısından daha öngörülebilir bir piyasa ortamı anlamına geliyor. Bununla birlikte gayrimenkul sektörü, 2,5 milyar euroyu aşan yatırım hacmiyle yabancı yatırımın %40’tan fazlasını çekmeye devam ediyor. Bu oran, uluslararası yatırımcı ilgisinin sürdüğünü ve piyasanın küresel ölçekte güçlü konumunu koruduğunu ortaya koyuyor.

Bölgesel farklılaşma yatırım trendlerini değiştiriyor

Raporda öne çıkan bir diğer başlık ise bölgesel farklılaşma. Atina’da fiyat artış hızı yıllık %6,6 seviyesinde seyrederken, Selanik’te bu oran %9,6’ya kadar yükseliyor. Diğer büyük şehirlerde ise yaklaşık %8,9 seviyesinde bir büyüme dikkat çekiyor. Bu tablo, yatırımcıların yalnızca merkezi lokasyonlara değil, daha yüksek büyüme potansiyeli sunan alternatif bölgelere yönelmeye başladığını ortaya koyuyor.

Atina ve Attika yatırımın merkezini koruyor

Öte yandan, Atina ve Attika bölgesi, yabancı yatırımcıların en yoğun ilgi gösterdiği bölgeler arasında yer almayı sürdürüyor. Şehirdeki gayrimenkul işlemlerinin yaklaşık %40’ının yabancı yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmesi, Atina’nın küresel yatırım merkezi konumunu güçlendiriyor. Merkezi bölgelerdeki yüksek kira talebi ve devam eden kentsel dönüşüm projeleri, yatırımcılar için güçlü bir talep zemini oluştururken, altyapı yatırımlarının da bölgesel değer artışını desteklediği görülüyor. Raporda kira piyasasındaki güçlü hareketlilik de dikkat çekiyor. Artan talep ve sınırlı arz, özellikle büyük şehirlerde kira değerlerinin yükselmesine neden olurken, yatırımcılar açısından düzenli gelir potansiyelini güçlendiriyor. Bazı merkezi bölgelerde kira getirilerinin %4–5 bandına ulaşması, gayrimenkulü yalnızca değer artışı değil aynı zamanda sürdürülebilir nakit akışı sağlayan bir yatırım aracı haline getiriyor.

Yeni nesil projeler ve altyapı yatırımları öne çıkıyor

Yeni nesil gayrimenkul projeleri ve büyük ölçekli kentsel dönüşüm yatırımları, Yunanistan gayrimenkul piyasasının yönünü belirleyen temel unsurlar arasında yer alıyor. Atina Rivierası ve Elliniko gibi projeler, sundukları yaşam kalitesi ve uzun vadeli değer artışı potansiyeliyle yatırımcıların odağında bulunuyor. Bu gelişim, özellikle Atina’nın güney bölgelerinde daha net hissediliyor. Bölgede ortalama metrekare fiyatlarının 4.000 euro seviyesini aşması ve yıllık %7’nin üzerinde büyüme kaydedilmesi, yatırım potansiyelini ortaya koyuyor. Bununla birlikte denize yakın konumlanan mülklerin, benzer özellikteki diğer mülklere kıyasla yaklaşık %27,8 daha yüksek fiyatlarla işlem görmesi, lokasyonun fiyatlama üzerindeki etkisini açık şekilde gösteriyor. Öte yandan yeni konutlar, sınırlı arz ve artan talep nedeniyle eski konutlara kıyasla daha güçlü bir performans sergiliyor. Bu durum, yatırımcıların modern, enerji verimli ve yeni nesil projelere daha fazla yönelmesine neden olurken, piyasanın genel değer artışını da destekleyen önemli faktörler arasında yer alıyor.

“Bölgesel farklılaşma ve altyapı yatırımları belirleyici rol oynuyor”

Rapora ilişkin değerlendirmelerde bulunan Astons Türkiye Direktörü Yağız Yiğit konuyla ilgili şöyle konuştu: “Yunanistan gayrimenkul piyasası, son yıllarda önemli bir dönüşüm geçirerek daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya ulaştı. Bugün yatırımcılar için bu pazar, yalnızca kısa vadeli fırsatlar sunan bir alan değil, aynı zamanda uzun vadeli değer yaratımı açısından güçlü bir alternatif haline geldi. Raporumuzda da görüldüğü üzere, özellikle bölgesel farklılaşma ve altyapı yatırımları yatırım kararlarında belirleyici hale geliyor. Bu nedenle yatırımcıların süreci doğru okuyarak daha stratejik hareket etmesi büyük önem taşıyor.”

