2026 MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) adayları için sınav sonrası en kritik viraj olan tercih süreci devam ederken, sonuçların açıklanacağı döneme dair beklentiler de netleşiyor.
MSÜ Tercih Takvimi ve Kritik Tarihler
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Temin sistemi üzerinden yürütülen süreçte adaylar için son haftalara girildi:
Tercih Başlangıç Tarihi: 25 Mart 2026
Tercih Bitiş Tarihi: 24 Nisan 2026 Cuma (Saat 23:59)
Başvuru Ekranı: personeltemin.msb.gov.tr
2026 MSÜ Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Milli Savunma Bakanlığı henüz resmi bir tarih duyurmamış olsa da, 2025 yılı verileri (21 Nisan'da biten tercihlerin 24 Haziran'da açıklanması) güçlü bir referans oluşturuyor.
Beklenen Dönem: Haziran ayının üçüncü haftası.
Tahmin Edilen Tarih Aralığı: 15 - 19 Haziran 2026.
Neden Haziran? Tercih sonuçlarının açıklanması için genellikle adayların 20-21 Haziran tarihlerindeki YKS (TYT-AYT) sınavına giriş süreçleri ve akademik takvim planlaması gözetiliyor.
Tercih Yapan Adaylar İçin 3 Hatırlatma
YKS Şartını Unutmayın: MSÜ sınavında barajı geçmiş ve tercih yapmış olmanız yeterli değil. Harp Okulları için AYT'ye, Astsubay MYO'lar için TYT'ye girmeniz ve MSB tarafından belirlenecek taban puanı almanız şarttır.
Sıralama Değişikliği: 24 Nisan saat 23:59’a kadar tercih listenizde istediğiniz değişikliği yapabilir veya öncelik sırasını güncelleyebilirsiniz. Bu saatten sonra sistem kapanacaktır.
2. Seçim Aşamaları: Tercih sonuçları açıklandıktan sonra, puanı yeten adaylar Ankara’da yapılacak olan Fiziki Yeterlilik Testi (Spor) ve Mülakat aşamalarına çağrılacaktır. Bu sürece hazırlık için şimdiden spor antrenmanlarına başlamanız size büyük avantaj sağlar.
MSÜ Tercihleri Nasıl Yapılır?
Tercih işlemini henüz tamamlamayanlar için kısa hatırlatma:
personeltemin.msb.gov.tr adresine e-Devlet şifrenizle giriş yapın.
"Tercih Yap" butonuna tıklayarak Harp Okulları (Kara, Deniz, Hava, SG) ve Astsubay MYO seçeneklerini başarı sıranıza göre ekleyin.
İşleminizi tamamladıktan sonra mutlaka "Tercihlerimi Onayla" butonuna basarak kaydedildiğinden emin olun.