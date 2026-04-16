2026 MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tercih Yapan Adaylar İçin 3 Hatırlatma

YKS Şartını Unutmayın: MSÜ sınavında barajı geçmiş ve tercih yapmış olmanız yeterli değil. Harp Okulları için AYT'ye, Astsubay MYO'lar için TYT'ye girmeniz ve MSB tarafından belirlenecek taban puanı almanız şarttır.

Sıralama Değişikliği: 24 Nisan saat 23:59’a kadar tercih listenizde istediğiniz değişikliği yapabilir veya öncelik sırasını güncelleyebilirsiniz. Bu saatten sonra sistem kapanacaktır.

2. Seçim Aşamaları: Tercih sonuçları açıklandıktan sonra, puanı yeten adaylar Ankara’da yapılacak olan Fiziki Yeterlilik Testi (Spor) ve Mülakat aşamalarına çağrılacaktır. Bu sürece hazırlık için şimdiden spor antrenmanlarına başlamanız size büyük avantaj sağlar.