İstanbul Kırtasiye Fuarı 32’nci kez kapılarını açtı

Türkiye kırtasiye sektörünün çatı kuruluşu Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) tarafından organize edilen ve sektörünün Avrasya’daki en büyük, dünyadaki üçüncü büyük fuarı olan İstanbul Kırtasiye Fuarı, 10 yıl aranın ardından yeniden İstanbul Fuar Merkezi’nde açıldı. Bu yıl ziyaretçilerini 32’nci kez ağırlayan fuarın açılışı; TÜKİD Yönetim Kurulu Başkanı Taha Keresteci’nin ev sahipliğinde T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Bülent Tuncer, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç’in katılımıyla gerçekleştirildi.

“Kalem ve defter ile başlayan sektörün yolculuğu geniş bir ekosisteme dönüşmüş durumda”

Açılış töreninde konuşan T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Bülent Tuncer, kırtasiye sektörünün eğitimden iş dünyasına, sanatından gündelik yaşama kadar hayatın her alanına dokunan toplumsal bir alana dönüştüğünü belirtti. Fuarın sadece ürün sergileme değil aynı zamanda geleceğe yön veren fikirlerin, iş birliklerinin ve vizyonunun buluşma noktası olduğunu kaydeden Bülent Tuncer, “Bugün burada gelenekselden yeni nesle kadar çok yönlü bir sektöre şahitlik edeceğiz. Kalem ve defter ile başlayan sektörün bu yolculuğu üretimden sanatta ve ofis çözümlerine kadar geniş bir ekosisteme dönüşmüş durumda. Bu dönüşüm sektörün dinamizmini ve hızlı adaptasyon kabiliyetini de ortaya koyuyor.” dedi.

Türkiye’nin 2026 ihracat hedefi 410 milyar dolar

Küresel ticarete dair değerlendirmelerde de bulunan Bülent Tuncer, “Özellikle son zamanlarda İsrail, ABD ve İran savaşı ile birlikte tedarik zincirindeki daralmalar, enerjide yaşanan sorunlar ticaretin küresel ölçekte olumsuz etkilenmesine neden oluyor. Bu olumsuz durum neticesinde IMF2026 yılında küresel ticaretteki büyümenin yüzde 2’nin altında olacağını belirtiyor. 2025 yılında büyüme oranı yüzde 4.5 idi. Küreselde yaşanan bu negatif gelişmelere rağmen Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 3.6 büyüme kaydetti. İhracatımız geçen yıl 273.4 milyar dolar ile rekor kırdı. 2026 yılında hedefimiz ise 410 milyar dolar. Bunun 282 milyar dolarlık kısmı mal, 128 milyar dolarlık kısmı ise hizmet ihracatından oluşacak” dedi. Bakanlık olarak küresel ticarette katma değerli ekonomik yapı için çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Bülent Tuncer, “Bu kapsamda ihracatçılarımızı da desteklemeye devam ediyoruz. Geçen yıl 33 milyar dolar olan ihracat desteğimizi, bu yıl 45 milyar dolara çıkardık. İhracatçılarımızın yurt içi ve yurt dışı fuarlarda yanındayız. Bakanlık olarak dünyanın her ülkesi ile güçlü ilişkiler kurma çabasındayız. Bu kapsamda 2028 yılına kadar 18 yeni ülke ile ihracatımızı geliştireceğiz.” dedi.

“Bugün burada attığımız her adım, yarının daha güçlü, daha rekabetçi ve daha sürdürülebilir kırtasiye sektörünün temelini oluşturmak”

Fuarın açılış konuşmasını yapan TÜKİD Yönetim Kurulu Başkanı Taha Keresteci, “İstanbul Kırtasiye Fuarı; yalnızca bir ticaret platformu değil, aynı zamanda sektörümüzün vizyonunu, dinamizmini ve dönüşüm gücünü ortaya koyan en güçlü vitrindir. 10 yıl aradan sonra, yeni yerinde ve yeni tarihlerinde, çok daha büyük bir heyecan ve coşkuyla yeniden bir araya geliyoruz. Fuarımızı; geçmişin tecrübesiyle geleceğin fırsatlarını buluşturan, sektörümüze yön veren bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Bugün burada attığımız her adım, yarının daha güçlü, daha rekabetçi ve daha sürdürülebilir kırtasiye sektörünün temelini oluşturmak. Çünkü biliyoruz ki sektörümüz; sadece bugünün değil, aynı zamanda geleceğin ihtiyaçlarına da cevap vermek zorunda.” dedi.

“Made in EU” yaklaşımı, Türkiye kırtasiye sektörü için yeni fırsatlar yaratıyor

Türkiye kırtasiye sektörünün eğitim, ofis ve bireysel kullanım talebine dayalı yapısı sayesinde istikrarlı ve dinamik bir görünüm sergilediğini vurgulayan Keresteci, sözlerine şöyle devam etti: “Geniş ürün yelpazesi ve güçlü üretim altyapısı ile sektörümüz hem iç pazarda hem de dış ticarette önemli bir konuma sahip. Küresel ölçekte ise kırtasiye sektörü büyümesini sürdürüyor. 2025 yılı itibarıyla 150 milyar doların üzerindeki pazar büyüklüğünün, önümüzdeki yıllarda daha da genişlemesi bekleniyor. Özellikle sürdürülebilir ürünler, yeniden doldurulabilir (refillable) kalemler, estetik ve premium segmentteki ürünler ile e-ticaret kanallarındaki gelişim, sektörün dönüşümünü şekillendiren başlıca trendler arasında yer alıyor. Türkiye kırtasiye pazarı da bu küresel eğilimlere paralel olarak güçlü bir büyüme performansı sergiliyor. 2023 yılında yaklaşık 40 milyar TL olan pazar büyüklüğü, 2024 yılında yüzde 50 artışla 60 milyar TL seviyesine ulaştı. Bu büyüme hem artan talep hem de ürün çeşitliliğinin gelişmesiyle destekleniyor. Bunun yanında bugün yaklaşık 10 bin kırtasiyecinin faaliyet gösterdiği sektörümüz, küresel ölçekte yaşanan dönüşümü yakından takip ediyor. Özellikle Avrupa Birliği’nin kamu alımlarında Avrupa üretimine öncelik tanımayı hedefleyen ‘Made in EU’ yaklaşımı, bizler için son derece önemli bir gelişmedir. Avrupa ile güçlü ticari bağlara sahip olan sektörümüz, bu yeni dönemde Avrupa üretim ekosisteminin doğal bir parçası olabilecek potansiyele sahiptir. Bizler inanıyoruz ki; Avrupa standartlarına uyum sağlayan, kaliteli ve güvenli üretim yapan firmalarımız, bu yeni dönemde Avrupa değer zinciri içinde çok daha güçlü ve görünür bir konuma ulaşacaktır.”

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, kırtasiye sektörünün ekonomide 'gizli güç' rolü üstlendiğini belirterek, “Kırtasiye sektörü her sektörün arkasındaki lojistik ve yardımcı kuvvettir. Bu nedenle İstanbul Kırtasiye Fuarı, kağıt kalemin çok ötesinde bir anlama sahip.” dedi. Türkiye’nin genç nüfusu ve eğitime yönelik yatırımlarının kırtasiye ürünleri pazarının canlılığını koruduğunu gösterdiğini kaydeden Avdagiç, konuşmasının devamında şunlara yer verdi: “İkiz dönüşümü başarması, kırtasiye sektörüne yeni bir ivme kazandıracak. AB pazarına yakınlığımızı avantaja çevirmek için bu alandaki yatırımlarımızı artırmalıyız. Doğru lokasyon, güçlü Ar-Ge altyapısı ve kararlı girişimci yapımızla kırtasiye sektöründe kalıcı bir yer edinmek için gerekli tüm unsurlara sahibiz. Avrupa’dan Orta Doğu’ya, Afrika’dan Orta Asya’ya uzanan bu güçlü ağ, fuarın etkinliğini daha da artıracak.”

Fuardan katılımcı ve ziyaretçilere özel fırsatlar

Bu yıl yeniden şekillenen organizasyon yapısıyla iki salonda birden ziyaretçilerini dört gün boyunca İstanbul Fuar Merkezi’nde yurt içinden ve yurt dışından binlerce sektör ve satın alma profesyonelini ağırlayacak olan fuar, kırtasiye sektörünün en özel vitrini olacak. Katılımcı firmalara ulusal ve uluslararası ölçekte güçlü iş bağlantıları sunarak ihracat hacimlerine destek olacak fuar; kırtasiye, okul ve ofis dünyasının tüm paydaşları için ticaret fırsatı yaratacak. Bu yılki fuarda ziyaretçi deneyimini zenginleştirmek ve daha interaktif bir atmosfer oluşturmak amacıyla yetişkinlere yönelik özel bir etkinlik alanı da olacak. Bu alanda boyama ve tasarım workshopları, hobi ve sanat malzemelerine yönelik uygulamalı etkinlikler gibi birçok farklı konseptte aktiviteye yer verilecek.