Yarın yağmur var mı? 17 Nisan hava durumu

17 Nisan Cuma: Gündüz Güneş, Gece Yağmur

Yarın gün boyu parçalı bulutlu bir gökyüzü beklenirken, asıl hareketlilik gece saatlerinde başlayacak:

Gündüz: Sıcaklıklar en yüksek 16°C’ye kadar çıkacak. Güneşin bulutlar arasından görünmesiyle hava yumuşak bir his verse de, gölgede serinlik devam edecek.

Gece ve Sabah: Sıcaklıklar kış değerlerini aratmayacak şekilde 9°C’ye kadar gerileyecek. Sabah evden erken çıkanların sıkı giyinmesi tavsiye ediliyor.

Yağış Detayı: Gün içerisinde yağış beklenmezken, gece saatlerinde 1-3 kg arası hafif bir yağış geçişi öngörülüyo