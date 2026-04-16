Yarın yağmur var mı? 17 Nisan hava durumu

İstanbulluların merakla beklediği 17 Nisan Cuma günü için AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen güncel tahminler, megakentte değişken bir havanın hakim olacağını gösteriyor. Peki Yarın yağmur var mı? 17 Nisan hava durumu

İstanbullular için 17 Nisan Cuma günü, bahar güneşine rağmen kışın serin yüzünü hissettirmeye devam eden bir havayla geçecek. Yarınki planlarınızı yaparken özellikle gece saatlerine dikkat etmeniz gerekiyor.

17 Nisan Cuma: Gündüz Güneş, Gece Yağmur

Yarın gün boyu parçalı bulutlu bir gökyüzü beklenirken, asıl hareketlilik gece saatlerinde başlayacak:

Gündüz: Sıcaklıklar en yüksek 16°C’ye kadar çıkacak. Güneşin bulutlar arasından görünmesiyle hava yumuşak bir his verse de, gölgede serinlik devam edecek.

Gece ve Sabah: Sıcaklıklar kış değerlerini aratmayacak şekilde 9°C’ye kadar gerileyecek. Sabah evden erken çıkanların sıkı giyinmesi tavsiye ediliyor.

Yağış Detayı: Gün içerisinde yağış beklenmezken, gece saatlerinde 1-3 kg arası hafif bir yağış geçişi öngörülüyo

Kıyafet ve Sağlık Uyarısı

Hava durumu tablosunda görülen sıcaklık farkları, özellikle mevsimsel hastalıklara davetiye çıkarabilir:

Katlı Giyinin: Gündüz 16°C ile gece 9°C arasındaki 7 derecelik fark, "tişört üstü hırka/mont" kombinini zorunlu kılıyor.

Gece Planlarına Dikkat: Eğer cuma akşamı dışarıda olacaksanız, gece beklenen yağmuru ve 9°C'lik serinliği göz önünde bulundurarak şemsiyenizi yanınıza almayı unutmayın.

 

 

 Hafta Sonuna Doğru Hava Nasıl?

İstanbul'da Cumartesi gününe kadar ciddi bir sağanak yağış dalgası beklenmiyor. Gökyüzü genel olarak güneşli ve parçalı bulutlu seyrini koruyacak. Ancak gece ve sabah erken saatlerdeki 6-8°C bandındaki seyir, "bahar geldi" diyerek ince giyinenleri üşütebilir.
