Doğum izni 24 hafta oldu mu, Meclis'ten geçti mi? Doğum izni uzatılıyor mu?

Çalışan annelerin iş ve aile yaşamı arasındaki dengeyi güçlendirmeyi amaçlayan doğum izni süresinin uzatılması konusu, 2026 yılı sosyal güvenlik gündeminin en önemli maddelerinden biri haline geldi. Mevcut yasal çerçevede uygulanan 16 haftalık süreye dair planlanan değişiklikler, hem maddi hakları hem de izin sürelerini kapsamlı bir şekilde etkileyecek.
Doğum İzni ve Analık Haklarında Yeni Dönem
Düzenleme ile hem kamu hem de özel sektördeki annelerin hakları genişletilerek standartlaştırılıyor:
Toplam Süre: Kadın memurların (ve ilgili düzenleme ile işçilerin) ücretli doğum izni süresi toplamda 24 haftaya (yaklaşık 6 aya) çıkarıldı.
Dağılım: Doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra ise 16 hafta izin kullanılacak.
Çalışma Opsiyonu: Sağlık durumu uygun olan anneler, doğuma son 2 hafta kalana kadar çalışabilecek. Bu sayede doğum öncesinden kalan 6 haftalık süre, doğum sonrasına aktarılarak bebeğin yanında geçirilen süre artırılabilecek.
Geriye Dönük Uygulama: Mevcut durumda izni bitmiş olsa dahi, doğumun üzerinden henüz 24 hafta geçmemiş olan anneler, talep etmeleri halinde 8 haftalık ilave izin hakkından yararlanabilecek.
Babalık ve Koruyucu Aile İzinleri
Babalık İzni: İşçiler için 5 gün olan ücretli babalık izni süresi 10 güne çıkarılarak memur haklarıyla eşitlendi.
Koruyucu Aile İzni: Bir veya daha fazla çocuğa koruyucu aile olan memurlara, çocuğun tesliminden itibaren 10 gün ücretli izin hakkı tanındı.
Çocukların Korunması ve Sosyal Medya Düzenlemeleri
Kanun teklifi sadece izinleri değil, çocukların dijital dünyadaki güvenliğini de önceliklendiriyor:
15 Yaş Sınırı: Sosyal ağ sağlayıcılar artık 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Yaş doğrulaması gibi teknik tedbirleri almak zorunlu hale getirildi.
Oyun Derecelendirme: Oyun platformları, usulüne uygun olarak yaş gruplarına göre derecelendirilmemiş oyunları kullanıcılara sunamayacak.
Ekonomik Destek: Geliri yetersiz görülen kadın ve çocuklara, herhangi bir kesinti yapılmaksızın net harçlık ödemesi yapılacak. Ayrıca çocukların aile ortamından kopmaması için "sosyal ve ekonomik destek" çalışmaları bölgesel şartlara göre önceliklendirilecek.