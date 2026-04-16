Doğum izni 24 hafta oldu mu, Meclis'ten geçti mi? Doğum izni uzatılıyor mu?

Babalık ve Koruyucu Aile İzinleri

Babalık İzni: İşçiler için 5 gün olan ücretli babalık izni süresi 10 güne çıkarılarak memur haklarıyla eşitlendi.

Koruyucu Aile İzni: Bir veya daha fazla çocuğa koruyucu aile olan memurlara, çocuğun tesliminden itibaren 10 gün ücretli izin hakkı tanındı.

Çocukların Korunması ve Sosyal Medya Düzenlemeleri

Kanun teklifi sadece izinleri değil, çocukların dijital dünyadaki güvenliğini de önceliklendiriyor:

15 Yaş Sınırı: Sosyal ağ sağlayıcılar artık 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Yaş doğrulaması gibi teknik tedbirleri almak zorunlu hale getirildi.

Oyun Derecelendirme: Oyun platformları, usulüne uygun olarak yaş gruplarına göre derecelendirilmemiş oyunları kullanıcılara sunamayacak.

Ekonomik Destek: Geliri yetersiz görülen kadın ve çocuklara, herhangi bir kesinti yapılmaksızın net harçlık ödemesi yapılacak. Ayrıca çocukların aile ortamından kopmaması için "sosyal ve ekonomik destek" çalışmaları bölgesel şartlara göre önceliklendirilecek.