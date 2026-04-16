"Küresel tesis yönetimi pazarı patlama yaşıyor"

Dijitalleşme rüzgarını arkasına alan küresel tesis yönetimi pazarı, 2026’da 65 milyar dolar barajını aşarak devasa bir teknoloji üssüne dönüşüyor.


Ticari gayrimenkul dünyasında taşlar yerinden oynuyor. Eskiden sadece temizlik ve teknik bakım olarak görülen tesis yönetimi; akıllı binalar, IoT (Nesnelerin İnterneti) ve yapay zeka destekli veri analitiği ile şirketlerin stratejik karargahı haline geldi. Küresel veriler, pazarın 2030 yılına kadar 138,5 milyar dolar gibi rekor bir büyüklüğe ulaşacağını kanıtlıyor.

"Verimlilik Artık Bir Seçenek Değil, Zorunluluk"

Peki, bu devasa büyümenin arkasındaki itici güç ne? Yanıt net: Teknoloji odaklı operasyonel mükemmellik. Dünyanın önde gelen gayrimenkul danışmanlık şirketlerinden CBRE’nin Türkiye Direktörü Can Kadir Yalnızcan, sektördeki bu radikal dönüşümü şu sözlerle vurguluyor:
“Tesis yönetimi artık bir gider kalemi değil, bir değer merkezi. Teknolojiyi operasyonlarının kalbine koyan kurumlar, sadece enerji tasarrufu sağlamıyor; aynı zamanda sürdürülebilir bir rekabet avantajı elde ediyor.”

Can Kadir Yalnızcan, akıllı sistemlerin gücünü şöyle özetliyor: “Akıllı sistemler, yöneticilerin manuel iş yükünü sırtından alarak onları stratejik alanlara yönlendiriyor. Bu, sadece bir maliyet yönetimi değil, binanın ömrünü ve değerini artıran bir vizyondur.”
 

