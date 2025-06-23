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Altın güne nasıl başladı? 23 Haziran altın fiyatları

Altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 4 bin 283 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 7 bin 90 liradan, Cumhuriyet altını 28 bin 270 liradan satılıyor.

23 Haziran 2025 | 09:52
Altın güne nasıl başladı? 23 Haziran altın fiyatları

Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 artışla 4 bin 296 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,3 değer kaybederek 4 bin 283 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 90 liradan, Cumhuriyet altını 28 bin 270 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, yeni günde yüzde 0,9 azalışla 3 bin 354 dolardan işlem görüyor.

ABD'nin İran'a doğrudan askeri müdahalesinin ardından Orta Doğu'da artan gerilim, küresel ölçekte risk algısını yükselterek varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

İran ve İsrail arasında devam eden çatışmalar yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, konuya ilişkin haber akışı yakından takip ediliyor.

Analistler, ABD'nin diplomatik çözüm çağrılarının etkisiyle altının ons fiyatının günün erken saatlerindeki kazançlarını sildiğini belirtirken, yatırımcıların odağının özellikle Hürmüz Boğazı başta olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmelere çevrildiğini ifade etti.

Bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 340 dolar seviyesinin destek, 3 bin 380 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

 

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Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (23 Haziran)
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Yarın temettü dağıtacak 2 şirket var
Bu hafta temettü dağıtacak 7 şirket
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