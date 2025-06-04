ARA
DOLAR
39,12
-0,08%
DOLAR
EURO
44,82
0,70%
EURO
GRAM ALTIN
4215,09
-0,13%
GRAM ALTIN
BIST 100
9403,04
1,36%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Altın
  • Altın güne nasıl başladı? 4 Haziran altın fiyatları

Altın güne nasıl başladı? 4 Haziran altın fiyatları

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 223 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 6 bin 900 liradan, Cumhuriyet altını 27 bin 500 liradan satılıyor.

04 Haziran 2025 | 10:06
Altın güne nasıl başladı? 4 Haziran altın fiyatları

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 azalışla 4 bin 221 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazanarak 4 bin 223 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 900 liradan, Cumhuriyet altını 27 bin 500 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, yeni günde yüzde 0,1 primle 3 bin 356 dolardan işlem görüyor.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının yumuşayabileceğine yönelik beklenti ve makroekonomik verilerden alınan sinyaller varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, ABD Başkanı Donald Trump’ın korumacı adımları ve sık değişen tarife politikaları, küresel büyümenin yavaşlayacağına dair endişeleri artırıyor.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ticaret politikasındaki belirsizlikler nedeniyle küresel büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3,1'den yüzde 2,9'a düşürdü.

Analistler, Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in hafta sonuna doğru ticaret anlaşmazlıklarını görüşmek üzere bir araya gelebileceğini belirterek, söz konusu olası temasın yatırımcıların odağında olduğunu dile getirdi.

Bugün yurt içinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Fed Bej Kitap raporu, ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 380 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 330 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 4215,09 -0,13%
  • ALTIN ONS 3351,9 -0,05%
  • BIST 100 9403,04 1,36%
  • DOLAR/JAPON YENI 143,757 -0,089%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36961 -0,17747%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 78,36 -0,64%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,1196 -0,0758%
  • EURO/DOLAR 1,1403 0,288%
  • EURO/TURK LIRASI 44,8202 0,698%
  • STERLIN/DOLAR 1,35299 0,09507%
Borsa Haberleri
Bugün 5 hissenin fiyatında düzeltme var
3 Haziran borsada gün sonu rakamları
Bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak 4 şirket
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı
Borsada bayram tatili çalışma takvimi nasıl olacak?
Torunlar GYO (TRGYO) temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Spor hisselerinin Mayıs performansı: Tek hisse kazandırdı
Kuzey Boru (KBORU) bedelsiz tarihini duyurdu
Yüzde 1050 bedelsiz sermaye artırımı yapacak: Tarih belli oldu
ASELSAN temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
Türkiye Sigorta bedelsiz tarihi belli oldu (TURSG)
Borsada spor hisselerinin performansı: Hangi takım yatırımcısını sevindirdi?
Aksa Akrilik, DowAksa'nın tamamını satın alıyor
Çelebi Hava Servisi'nden Hindistan'daki gelişmelerle ilgili açıklama
Bedelsiz onayını duyurdu: Yüzde 500
GERİ
İLERİ
Bugün 5 hissenin fiyatında düzeltme var
3 Haziran borsada gün sonu rakamları
Bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak 4 şirket
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı
Borsada bayram tatili çalışma takvimi nasıl olacak?
Torunlar GYO (TRGYO) temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Spor hisselerinin Mayıs performansı: Tek hisse kazandırdı
Kuzey Boru (KBORU) bedelsiz tarihini duyurdu
Yüzde 1050 bedelsiz sermaye artırımı yapacak: Tarih belli oldu
ASELSAN temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
Türkiye Sigorta bedelsiz tarihi belli oldu (TURSG)
Borsada spor hisselerinin performansı: Hangi takım yatırımcısını sevindirdi?
Aksa Akrilik, DowAksa'nın tamamını satın alıyor
Çelebi Hava Servisi'nden Hindistan'daki gelişmelerle ilgili açıklama
Bedelsiz onayını duyurdu: Yüzde 500
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL