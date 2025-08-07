ARA
DOLAR
40,69
0,21%
DOLAR
EURO
47,45
0,18%
EURO
GRAM ALTIN
4441,80
0,18%
GRAM ALTIN
BIST 100
10972,63
0,15%
BIST 100
  Altın güne nasıl başladı? 7 Ağustos altın fiyatları

Altın güne nasıl başladı? 7 Ağustos altın fiyatları

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 418 liradan işlem görüyor.

07 Ağustos 2025 | 09:42
Altın güne nasıl başladı? 7 Ağustos altın fiyatları

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram fiyatı günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 4 bin 402 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, saat 09.20 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 4 bin 418 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 400 liradan, cumhuriyet altını 29 bin 881 liradan satılıyor.

Altının onsu da yeni güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,2 artışla 3 bin 379 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 280 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

0
