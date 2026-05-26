Altın fiyatları 26 Mayıs 2026 Salı günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Piyasalarda yaşanan hareketlilikle birlikte gram, çeyrek, yarım ve tam altının güncel alış-satış rakamları merak konusu oldu. Peki gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatlarında son tablo…

26 Mayıs 2026 güncel altın satış fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 6.703,008 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 11.066,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 22.102,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 44.043,25 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.095,00 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.539,92 dolar

