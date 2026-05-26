Gaziantep'te bayram alışverişi: Lokumun kilosu 1.200 TL'yi buldu

Vatandaşların yöresel lezzetlere yöneldiğini söyleyen işletmeci Derbent, "Şu an şekerleme satışlarımız oldukça yoğun. Özellikle sucuk ve lokum satışlarımızda ciddi artış var. Kahvenin yanında ikramlık olarak en çok fıstıklı lokumlar tercih ediliyor. Bunun yanında sucuk ürünlerine de yoğun ilgi gösteriliyor. Biz de müşterilerimize her zaman taze ürün sunabilmek için tezgahımızı sürekli güncel tutmaya çalışıyoruz. Bu nedenle satışlarımız şu anda oldukça iyi gidiyor. Fıstık fiyatlarının yükselmesiyle birlikte lokum fiyatları da doğal olarak arttı. Ancak her bütçeye uygun ürünümüz mevcut. Lokum çeşitlerimiz 600 TL'den başlayıp 900, bin ve bin 200 TL'ye kadar çıkabiliyor. Şekerleme ürünlerimiz ise ortalama 500-600 TL civarında satılıyor. Eskiden klasik şekerlemeler daha çok tercih edilirken, artık vatandaşlar daha fazla lokuma yöneliyor" dedi.