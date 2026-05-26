“Depolamalı yenilenebilir enerji ve şarj ağı yatırımlarımız sürecek”

Tamamı yenilenebilir kaynaklardan oluşan 937 MW seviyesindeki kurulu gücüyle rüzgâr, güneş ve hidroelektrik enerjisi alanlarında faaliyet gösteren Borusan EnBW Enerji, devam eden yatırımları ve gelecekte kapasite artış projeleriyle bu gücü daha da yukarı taşımayı hedefliyor. Ayrıca şirket, toplamda 500’den fazla şarj noktasına ulaşan “5 – Borusan EnBW Şarj” ağıyla Türkiye’nin şarj altyapısı için güçlü bir destek de sağlıyor.
Ekonomist’in 10-23 Mayıs 2026 tarihli sayısında yer alan “Enerjinin Liderleri” ekinden.
Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Enis Amasyalı, “Bugün Borusan EnBW Enerji, yalnızca üretim yapan bir şirket değil; aynı zamanda Türkiye’nin enerji dönüşümünde aktif rol oynayan, yenilenebilir enerji yatırımlarını büyütürken yeni iş alanlarına da açılan güçlü bir enerji oyuncusu konumunda” diyor. Şirketin e-mobilite stratejisinin merkezinde yer alan “5” markasıyla, Türkiye’nin ulaşım sektörünün elektrikleşme altyapısının standartlarını belirleyen bir yatırım ajandası yürüttüklerine dikkat çeken Enis Amasyalı ile Borusan EnBW Enerji’nin gelecek vizyonunu ve yatırım planlarını konuştuk.
Borusan EnBW Enerji’yi kısaca tanıyabilir miyiz?
Borusan EnBW Enerji, 2009 yılında Türkiye’nin köklü sanayi gruplarından Borusan Holding ile Almanya’nın önde gelen enerji şirketlerinden EnBW AG ortaklığında kuruldu. Kuruluşumuzun temel amacı, Türkiye’nin artan elektrik enerjisi ihtiyacına sürdürülebilir, güvenilir ve doğa dostu çözümler sunmak, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla ülkenin enerji dönüşümüne katkı sağlamak.
Faaliyet alanımızın merkezinde de yenilenebilir enerji üretimi yer alıyor. Rüzgâr, güneş ve hidroelektrik santrallerimizle elektrik üretimi ve ticaretini gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda Çanakkale’de ülkemizin en büyük RES-GES hibrit projesi olan Saros tesisimiz faaliyetlerine devam ediyor. Enerji depolamalı RES yatırımlarımız da sürüyor.
Kuruluştan bugüne nereden nereye geldiniz?
Bugün geldiğimiz noktada, bu vizyonu güçlü bir üretim portföyüne dönüştürmüş durumdayız. Tamamı yenilenebilir kaynaklardan oluşan kurulu gücümüzle rüzgâr, güneş ve hidroelektrik enerjisi alanlarında faaliyet gösteriyoruz. Türkiye’nin farklı bölgelerine yayılmış 14 tesisimiz ile üretim yapıyor, şebekeye temiz enerji sağlıyor ve arz güvenliğine katkıda bulunuyoruz. Kurulu gücümüz şu an 937 MW seviyesinde, devam eden yatırımlarımız ve gelecekte kapasite artış projeleriyle bu gücü daha da yukarı taşımayı hedefliyoruz. Bu portföyün ilk tesisi, Balıkesir’deki Bandırma RES’i takiben dokuz rüzgâr tesisimizi daha devreye aldık. Üç güneş tesisimiz ve bir de hidroelektrik santralimiz bulunuyor.
Ayrıca ana faaliyet alanımızı tamamlayan nitelikte yeni iş alanlarında da yatırımlarımız var. Toplamda 500’den fazla şarj noktasına ulaşan 5 – Borusan EnBW Şarj ağımızla ülkemizin şarj altyapısı için güçlü bir destek sağlıyoruz. Bugün Borusan EnBW Enerji, yalnızca üretim yapan bir şirket değil; aynı zamanda Türkiye’nin enerji dönüşümünde aktif rol oynayan, yenilenebilir enerji yatırımlarını büyütürken yeni iş alanlarına da açılan güçlü bir enerji oyuncusu konumunda.
Müşterileriniz için nasıl projeler hayata geçiriyorsunuz?
Biz kendimizi yalnızca enerji üreten bir şirket değil, aynı zamanda müşterilerimizin sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayan bir çözüm ortağı olarak konumlandırıyoruz. Kurumsal müşterilerimiz için yenilenebilir enerji tedarik modelleri, uzun vadeli enerji çözümleri ve karbon azaltımına katkı sağlayan projeler geliştiriyoruz. Bu sayede müşterilerimizin hem çevresel hedeflerine hem de maliyet öngörülebilirliğine destek oluyoruz. I-REC (Yeşil Enerji Sertifikası) ve Gold Standard Karbon sertifikasyonu gibi hizmetlerimizle müşterilerimizin karbon ayak izlerini yönetmelerine destek oluyoruz.
Elektrikli araç şarj istasyon ağı yatırımlarınızda hangi noktadasınız?
Borusan EnBW Enerji olarak e-mobilite stratejimizin merkezinde yer alan “5” markamızla, Türkiye’nin ulaşım sektörünün elektrikleşme altyapısının standartlarını belirleyen bir yatırım ajandası yürütüyoruz. Güçlü paydaşlarla kurduğumuz stratejik iş birlikleriyle kapsama alanımızı genişletirken, sunduğumuz elektriğin tamamını kendi yenilenebilir enerji portföyümüzden, yüzde 100 YEK-G belgeli kaynaklardan sağlayarak ulaşımın karbon ayak izini gerçek anlamda sıfırlıyoruz.
İş planımızın temelini oluşturan; kolay, güvenli, güvenilir, hızlı ve sürdürülebilir olma prensipleriyle, önümüzdeki yıllarda artması beklenen elektrik talebine bugünden yanıt veren teknolojik bir altyapı inşa ediyoruz. Yüksek hızlı ünitelerimize entegre ettiğimiz “Tak-Çalıştır” gibi inovatif çözümlerle kesintisiz bir kullanıcı deneyimi sunuyor, e-mobiliteyi sadece bir altyapı hizmeti değil, uçtan uca dijital bir enerji hareketi olarak kurguluyoruz. Geleceğe “5” ile hazır bir şekilde, Türkiye’nin her noktasında güvenilir ve tamamen yeşil bir şarj ekosistemi oluşturarak bu alandaki lider oyuncular arasında yer alma hedefimizle her eklenen istasyonumuzla ağımızı güçlendirmeyi sürdürüyoruz.
2025, Borusan EnBW Enerji için nasıl bir yıl oldu?
2025, stratejik hedeflerimizi sahada somutlaştırdığımız ve yenilenebilir enerji vizyonumuzu yeni yatırımlarla güçlendirdiğimiz oldukça verimli bir yıl oldu. 2025 yılının ilk aylarında Balabanlı RES tesisimizin II. Kapasite Artışı projesini işletmeye aldık ve tesisimizi 97 MW gücüne taşıdık. Büyüme yolculuğumuzun önemli kilometre taşlarından biri olan ve İç Anadolu Bölgesi’ndeki ilk rüzgâr yatırımımızı temsil eden 80 MW gücündeki Sivas Pelit RES’i tam kapasiteyle devreye aldık. Pelit RES, Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’daki santrallerimizi tamamlayarak portföyümüze önemli bir coğrafi denge kazandırdı. Bu yatırımın yanı sıra tesislerimizde gerçekleştirdiğimiz kapasite artışlarıyla toplam kurulu gücümüzü 937 MW seviyesine taşımış olmanın gururunu yaşıyoruz.
Yenilenebilir enerji tesislerimiz üretimleriyle yaklaşık 1,3 milyon ton karbon salımının önüne geçerken, 413 MW gücündeki depolamalı RES projelerimizin izin süreçlerini de titizlikle sürdürüyoruz. Üretim tarafındaki bu gücümüzü, tüketim tarafında da değer yaratan bir vizyonla destekledik. “5- Borusan EnBW Şarj” markamızla elektrikli araç şarj ekosistemine güçlü bir giriş yaparak kısa sürede 500’ü aşan şarj noktamızla sektörün en çok tercih edilen ilk 10 operatörü arasında yerimizi aldık.
2026 yılı nasıl geçiyor? Bu yıl sonu için hedefleriniz ve 2026’dan beklentileriniz neler?
Bu yıl bizim için yeni yatırımlarımızın izin süreçlerini yürüttüğümüz ve yeni iş alanında da şarj noktası kurulumlarımızın devam ettiği bir dönem olacak. 2026 yılının kalan döneminde enerji sektöründeki dönüşümün hızlandığı bir dönemde Borusan EnBW Enerji’nin hem üretimde hem de elektrikleşme altyapısında öncü konumunu daha da güçlendireceğiz. Biz bu yılı ayrıca sürdürülebilirlik, yapay zekâ uygulamaları ve müşteri deneyimi açısından da önemli bir yıl olarak görüyoruz. Türkiye’nin enerji dönüşümüne katkı sunarken, aynı zamanda uzun vadeli ve dengeli büyümemizi sürdürüyoruz.
Yatırım ajandanızda öne çıkan başlıklar neler?
Gelecek vizyonumuzun merkezinde yer alan depolamalı yenilenebilir enerji yatırımları ve 5 - Borusan EnBW Şarj markamızla elektrikli araç şarj ağı ekosistemine yaptığımız yatırımlar devam edecek. 2026-2028 dönemi için enerji iş kolumuza yaklaşık 150 milyon dolar seviyesinde bir yatırım planladık. Ayrıca mobilite dünyasındaki dönüşüm için şarj ağı tarafında 2030 yılına kadar toplamda 90 milyon dolar yatırım yapma hedefimiz bulunuyor.
“Türkiye’nin daha iddialı hedefler koyması ve düzenlemeleri hayata geçirmesi bekleniyor”
“Tarihin ilk küresel enerji krizi” Nisan 2026 itibarıyla yakın coğrafyamızda tırmanan jeopolitik, jeoekonomik gelişmeleri ve özellikle Hürmüz Boğazı’nda yaşanan arz kısıtlarının küresel enerji piyasalarında yarattığı volatiliteyi yakından takip ediyoruz. Tarihin “ilk küresel enerji krizi” olarak değerlendirilebilecek bu gelişmeler, enerji arz güvenliğinin, yerli kaynakları çeşitlendirmenin ve bağlantılılığın stratejik önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Ülkemizde ise geçmiş dönemde yapılan yerli ve yenilenebilir enerji yatırımlarının ve özellikle doğalgaz tarafında kaynak çeşitlendirmelerinin bu krizin arz tarafındaki sönümlendirici etkisini görüyoruz. Krizin süresi hala belirsizliğini koruyor. Maliyet tarafında ise etkilerini hissetmeye başladığımız kriz, süresine bağlı olarak oluşturacağı ilave etki konusunda bitmeyen senaryo çalışmaları, alınabilecek önlem değerlendirmeleriyle devam ediyor.
“Enerji güvenliği planlamaları dönüşüyor” Bu süreç, enerji piyasalarını etkilerken ülkelerin enerji güvenliği planlamalarını da köklü biçimde dönüştürüyor. Tüm bu gelişmeler, ülkemizi bir enerji merkezine dönüştürecek yeni enerji hatlarının, altyapılarının, mekanizmaların tanımlandığı, “bağlantılılık” alternatiflerinin de artacağı bir döneme işaret ediyor. Ülkemizde yapılacak COP 31’in de getirdiği ivmeyle, önümüzdeki dönemde detayları açıklanacak yeni enerji mimarimiz başlığında ülkemizin çok daha iddialı hedefler koyması, düzenlemeleri hayata geçirmesi bekleniyor.
“Teknoloji odaklı ve sürdürülebilir bir enerji geleceğinin öncüsü olmakta kararlıyız”
“Elektrik talebi ciddi şekilde artacak” Enerji tedariğinde dışa bağımlılığın yarattığı kırılganlık, elektrikleşmeyi yeni enerji mimarimizin merkezine koyuyor. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde ulaştırmada, binalarda, şehirlerde, sanayide, tarımda artan elektrikleşme, enerjiye aç veri merkezleri, artan iklimlendirme ihtiyacı elektrik talebini ciddi artıracak. Daha iddialı hedeflerle artacak yenilenebilir enerji kapasitesi, hızlandırılmış izin süreçleri, depolama, talep tarafı yönetimi, yeni enerji iletim hatlarıyla oluşturulacak yeşil şebeke, ülkemizin artırılacak enterkonneksiyon kapasitesi, teknolojiyi yakalamayı hedeflediğimiz küçük modüler nükleer reaktörler, devreye alınacak emisyon ticaret sistemi, küçük dağıtık üretim tesislerine özendirecek düzenlemeler, artan yerli doğalgaz ve petrol üretimi, yeni doğalgaz, petrol hatları, enerji verimliliği ve tabii ki gün geçtikçe sektörümüzde üstel oranda artan yapay zeka uygulamaları önümüzdeki dönemin en önemli yapıtaşlarını oluşturacak.
“Enerji dönüşümünü uçtan uca ele alıyoruz” Biz de bu doğrultuda, yalnızca yenilenebilir enerji yatırım vizyonumuzla rüzgâr, güneş ve depolama tesisleri ile portföyümüzü büyütüyor, elektrik ticareti faaliyetlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Bununla birlikte, genişlettiğimiz elektrikli araç şarj ağı işletmeciliğimizle enerji dönüşümünü uçtan uca ele alıyor; teknoloji odaklı ve sürdürülebilir bir enerji geleceğinin öncüsü olma kararlılığımızı sürdürüyoruz.