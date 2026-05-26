Dolar ve Euro kaç TL oldu? 26 Mayıs 2026 güncel euro ve dolar fiyatları

26 Mayıs 2026 Salı günü dolar ve euro fiyatlarındaki son durum araştırılıyor. Döviz piyasalarında güncel alış-satış rakamları takip edilirken, yatırımcılar ve vatandaşlar, "Dolar ne kadar oldu?’, ‘Euro kaç TL’den işlem görüyor?" sorularına yanıt arıyor. İşte 26 Mayıs 2026 Salı günü güncel döviz kurları...
1 26 Mayıs 2026 dolar ne kadar?
Dolar bugün saat 09:14 itibarıyla 45,8985 (alış), 45,9073'ten (satış) işlem görüyor.
2 Euro ne kadar? (25 Mayıs 2026)
Euro bugün saat 09:13 itibarıyla 53,3898 (alış), 53,3992'den (satış) işlem görüyor.