Erzurum Pazarı’nda rekor satış: 1 ton 250 kiloluk dev tosun 550 bin TL’ye alıcı buldu

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'na getirildiği andan itibaren heybetli görünümüyle tüm dikkatleri üzerine çeken dev tosun, kurban severlerin ve diğer üreticilerin de ilgi odağı oldu. Güçlükle zapt edilen ve "pazarın şampiyonu" olarak adlandırılan kurbanlık için satıcı ve alıcı arasında sıkı bir pazarlık yaşandı.



Uzun süredir hayvancılıkla uğraştığını belirten satıcı Ahmet Çelik, hayvana gözü gibi baktığını ifade ederek şunları söyledi:



"Et fiyatlarının artışı ile birlikte canlı hayvan fiyatları da doğal artıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir hayvan yetiştirdik. Yıl boyunca özenle besledik. 50 - 55 hayvanla başladık. Şu ana kadar hayvanlarımızın büyük bir bölümünü sattık. Allah herkesin kurbanını kabul etsin hayırlı olsun. Pazarda her bütçeye göre kurban var."