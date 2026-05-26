Kurban Bayramı’nda çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak? Bayram mesaisi hesaplama rehberi

Bayram tatilinde çalışmanın zorunlu olup olmadığı çalışanlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu durum, işçi ile işveren arasında yapılan iş veya toplu iş sözleşmesindeki hükümlere göre değişiklik gösteriyor.

Sözleşmede bayram ve resmi tatil günlerinde çalışılabileceğine ilişkin bir madde bulunuyorsa çalışanların bayramda mesai yapması zorunlu hale gelebiliyor. Ancak sözleşmede böyle bir hüküm yer almıyorsa işçiden bayramda çalışması istenemiyor. Çalışma talep edilmesi halinde ise işçinin yazılı onayının alınması gerekiyor.