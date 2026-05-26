Kurban Bayramı’nda çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak? Bayram mesaisi hesaplama rehberi

Kurban Bayramı yaklaşırken resmi tatilde çalışacak milyonlarca çalışan, bayram mesaisi ücretlerinin nasıl hesaplandığını araştırmaya başladı. İş Kanunu kapsamında bayram günlerinde çalışan işçilere normal günlük ücretlerine ek ödeme yapılırken, mesai hesaplamaları çalışma süresi ve maaşa göre farklılık gösterebiliyor. Peki, Kurban Bayramı’nda çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak, bayram mesaisi nasıl hesaplanıyor? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...
1 Kurban Bayramı tatilinde çalışmak zorunlu mu?
Bayram tatilinde çalışmanın zorunlu olup olmadığı çalışanlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu durum, işçi ile işveren arasında yapılan iş veya toplu iş sözleşmesindeki hükümlere göre değişiklik gösteriyor.
Sözleşmede bayram ve resmi tatil günlerinde çalışılabileceğine ilişkin bir madde bulunuyorsa çalışanların bayramda mesai yapması zorunlu hale gelebiliyor. Ancak sözleşmede böyle bir hüküm yer almıyorsa işçiden bayramda çalışması istenemiyor. Çalışma talep edilmesi halinde ise işçinin yazılı onayının alınması gerekiyor.
2 Bayram mesai ücreti nasıl hesaplanır?
Resmi tatil ve bayram günlerinde görev yapan çalışanlara, normal yevmiyelerine ek olarak bir günlük ücret daha ödeniyor. Böylece çalışanlar, bayramda çalıştıkları her gün için çift günlük ücret alma hakkı kazanıyor.
Örneğin asgari ücretle çalışan bir işçinin günlük ücreti yaklaşık 1.101 lira olarak hesaplanırken, bayramda bir gün mesai yapılması halinde bu tutara ek olarak 1.101 lira daha ödeniyor. Böylece çalışanın bir günlük toplam kazancı 2.202 liraya ulaşıyor.
3 Arife günü çalışanların mesai ücreti nasıl hesaplanır?
Arife gününün öğleden sonrası resmi tatil sayıldığı için bu saatler sonra çalışan personele ilave yarım günlük mesai ücreti ödenmesi gerekiyor. Bu kapsamda çalışanlar, normal ücretlerine ek olarak yarım günlük ek ödeme alma hakkı elde ediyor.
4 Bayramda ek mesai ücreti nasıl hesaplanır?
Bayram döneminde çalışan işçinin haftalık çalışma süresinin 45 saati aşması durumunda fazla mesai ücreti uygulanıyor. Fazla çalışma kapsamında yapılan hesaplamalarda ise saatlik ücretler yüzde 50 zamlı şekilde ödeniyor.
5 Bayramda çalışanlara mesai ücreti yerine izin verilir mi?
Bayram günlerinde çalışan işçilere mesai ücreti yerine izin kullandırılması yasal olarak yeterli kabul edilmiyor. Bayramda yapılan çalışma karşılığında çalışanlara ek mesai ücreti ödenmesi gerekiyor.
6 Özel sektör çalışanları için bayram tatili kaç gün?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu çalışanları için Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu açıklamıştı.
İdari izin uygulaması yalnızca kamu çalışanları için geçerli olurken, özel sektör çalışanlarında bayram tatili arife günü olan 26 Mayıs Salı günü öğle saatlerinden itibaren başlayacak. Tatilin 31 Mayıs Pazar günü sona ermesiyle birlikte özel sektör çalışanları toplam 5,5 günlük bayram tatili yapmış olacak.
Ancak özel sektörde uygulanacak tatil süresi, şirketlerin çalışma düzeni ve kurum politikalarına göre değişiklik gösterebiliyor.