32 saatlik kartpostal tadında yolculuk: Turistik Doğu Ekspresi sezon biletleri satışa çıkıyor

Bireysel yolculara ayrılan vagonların bilet satışı başlıyor

Uraloğlu her biri 10 kompartımanlı 8 yataklı vagon ve bir yemek vagonundan oluşan trenin 160 yolcu kapasitesine sahip olduğunu bildirdi.

Yataklı kompartımanlarda iki kişinin konaklayabildiğine işaret eden Uraloğlu, biletlerin bireysel ve tur paketleri olmak üzere iki şekilde satışa sunulacağını aktardı.