Amasya'dan ezber bozan kenevirli kurabiye: Etten daha çok protein içeriyor

Tekstil, kâğıt üretimi, inşaat malzemeleri, gıda, kozmetik ve tıp gibi çok geniş bir yelpazede ham madde olarak kullanılan çok yönlü bir bitki olan endüstriyel kenevir üretimi konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 yıl önce Türkiye'de yeniden canlandırılması ve desteklenmesi çağrısını hatırlatan Öksüz, "Umudumuz kenevir. Yurtdışında kıymeti çok iyi biliniyor. Türkiye'den ise herkese öğretmek boynumuzun borcu" diye konuştu.