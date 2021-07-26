Türkiye ihracatı, pandemi yılı 2020’nin olumsuz etkilerini hızla üzerinden atıyor. Türkiye’nin ihracatı haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47 artış kaydetti ve 19,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İthalat ise yüzde 38,9 artışla 22,7 milyar dolar oldu. Böylece haziranda dış ticaret açığı 2,9 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından açıklanan verilere göre, yılın ilk altı ayında ihracat yüzde 40,4 artışla 99,6 milyar dolar; ithalat yüzde 28,2 artarak 121,3 milyar dolar oldu.

Dış ticaret açığı haziran ayında 2,9 milyar dolar olurken Türkiye ekonomisi yılın ilk yarısını 21,2 milyar dolar ticaret açığıyla tamamladı.

Haziran ayı verilerine göre, dış ticaret hacmi, yüzde 42,50 artarak 42 milyar 434 milyon dolara ulaşırken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 87,3 oldu. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 87,8 seviyesinde gerçekleşti.

ALMANYA İLK SIRADA

2021 yılı haziran ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya (1 milyar 704 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla ABD (1 milyar 346 milyon dolar) ve İngiltere (1 milyar 268 milyon dolar) izledi.

2021 yılı haziran ayında en fazla ithalat yapılan ülke Çin (2 milyar 858 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla Rusya Federasyonu (2 milyar 330 milyon dolar) ve Almanya (1 milyar 920 milyon dolar) yer aldı.

2021 yılı haziran ayında geniş ekonomik grupların sınıflamasına göre ihracat incelendiğinde en çok ihracat “Ham madde (Ara mallar)” (10 milyar 264 milyon dolar) grubunda yapıldı.