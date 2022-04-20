Son 10 yıllık süreçte kamu ihalelerinin önde gelen şirketleri arasında yer alan gruplardan satış haberleri geliyor. Limak, kısa bir süre önce Uluğ Enerji ve İGA’da hisse devri yaparken, MAPA da İGA’daki hissesini Kalyon’a sattı. Hisse devirleri sonrasında yeni ortaklıklar olup olmayacağı merak konusu.

Son yıllarda çok konuşulan mega projelere imza atan ve enerjiden altyapıya kadar birçok sektörde en fazla kamu ihalesini alarak dikkatleri çeken şirketler, şimdilerde yaptıkları satışlarla gündemde yerini almaya başladı.

Daha önce enerjide ayrılık kararı alan Cengiz, Kolin, Limak şimdilerde ise İstanbul Havalimanı’nda ayrılık kararı aldı. En son Çanakkale Köprüsü’nün yapımını tamamlayan Limak, Özelleştirme İdaresi’nden 2013 yılında aldığı Uludağ EDAŞ’daki hisselerini de kısa bir süre önce elden çıkardı.

Son el değiştirmenin ardından ortaklıkta bir diğer önemli adres Kuzey Marmara Otoyolu’nda da ayrılık mı var sorusunu akıllara getirdi.

Artvin’deki Yusufeli Barajı, Kuzey Marmara Otoyolu, Ankara Garı, Ankara-Sivas YHT Hattı gibi projelerde de ortak olan şirketlerin ortaklığının buralarda nasıl ilerleyeceği ise merak ediliyor.

Konuyla ilgili Limak ve Cengiz tarafına sorumuzu ilettik. ‘Satış sırasında otoyol mu var?’ sorumuzu değerlendiren iki gruptan şimdilik böyle bir gündemleri olmadığı bilgisi paylaşıldı.

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