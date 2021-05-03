‘Yılın İş İnsanları’ anketinde ‘Yılın Profesyoneli’ ödülüne Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu layık görüldü. Grupta başlayan kültürel dönüşüm sürecine liderlik eden Levent Çakıroğlu, holdingin yanı sıra global arenada üstlendiği görevlerle de öne çıkıyor.

SİBEL ATİK

satik@ekonomist.com.tr

Ekonomist Dergisi’nin anketine katılan iş dünyasının önde gelen temsilcileri, ‘Yılın Profesyoneli’ ödülüne Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu’nu layık gördü. Altı yıldır holdingde icranın başında olan Çakıroğlu, 2016 yılında grupta başlayan kültürel dönüşüm sürecine liderlik ediyor.

Değişimden korkmayıp, değişime liderlik edecek kültürel dönüşüm süreciyle çevik çalışma modeline geçen ve grubun dijitalleşmeyi birçok alana taşımasına kaptanlık eden Levent Çakıroğlu, yaşanan belirsizlik sürecini başarıyla yönetmesiyle de bu ödüle layık görüldü.

CEO EYLEM GRUBU’NDA YER ALDI

Holdingdeki başarısının yanı sıra global arenada üstlendiği görevlerde Çakıroğlu’nu öne çıkardı. Çakıroğlu, dünyanın en büyük 20 ekonomisini temsil eden G20 çatısı altında özel sektörün rolünü yansıtmak için global iş liderlerini bir araya getiren B20’de Ticaret ve Yatırım Görev Gücü Eş Başkanlığı’nı üstlendi.

Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) Avrupa Komisyonu’nun 2019 yılında açıkladığı Yeşil Mutabakat kapsamında küresel 30 şirketin CEO’sunu bir araya getirerek oluşturduğu CEO Eylem Grubu’nda da yer aldı.

Yeşil Mutabakat’ı desteklemeyi ve Covid-19 sonrası yeşil toparlanmayı hızlandırmayı amaçlayan CEO Eylem Grubu’nda Türkiye’yi temsil eden Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, TÜSİAD’da da bu yöndeki çalışmalara ön ayak oldu.

AR-GE’YE DEV YATIRIM

Koç Topluluğu’nun büyümesinde önemli adımlardan biri de elbette, AR-GE’ye yönelik yatırımları oldu. Şirketin bu alanda liderliğini sürdürdüğünü aktaran Levent Çakıroğlu, Türkiye özel sektörünün AR-GE harcamalarının yaklaşık yüzde 7’sini Koç şirketlerinin gerçekleştirdiğini söylüyor.

2,1 milyar TL si 2020 yılında olmak üzere, son 10 yılda 12,4 milyar TL’lik AR-GE harcaması yaptıklarını ve bu harcamayla rekabetçiliği güçlendirdiklerini belirten Çakıroğlu, ”Koç topluluğunun son derece zor şartlar altında ispatladığı bu esneklik ve dayanıklılığın ardında, kuruluş değerlerimizden gelen benzersiz üstünlükler yatıyor” diyor.

Çakıroğlu, bunun yanı sıra dijital dönüşüm, inovasyon, kurum içi girişimcilik, çevik yönetim ve sıfır bazlı büt-çeleme gibi programların özünü teşkil eden ve her geçen gün artan bir motivasyonla sarıldıkları kültürel dönüşüm vizyonunun önemine de vurgu yapıyor.

ÇEVİK YÖNETİM VE İNOVASYON KAPASİTESİ FARK YARATTI

Veriye dayalı karar verme disiplinini iş yapış kültürlerinin parçası haline getirmekte çok kararlı olduklarını kaydeden Levent Çakıroğlu, şunları söylüyor: “Çevik yönetim esaslarına göre şekillenen operasyonel yapımız ve inovasyon kapasitemiz sayesinde, pandemi sürecinde aniden ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara yönelik doğru kararları vakit kaybetmeden alabildik. Bu dönemde ortaya çıkan riskleri yönetirken, fırsatlardan da istifade ettik.”