Ekonomist Dergisi tarafından bu yıl 30’uncu kez düzenlenen ‘Yılın İş İnsanları’ anketi sonuçlandı. Buna göre, dokuz kategoride en çok oyu alarak zirveye oturan isimler belli oldu.

Pandeminin vurduğu 2020 yılında, gerek iş dünyasında gerekse toplumsal hayatta yenilikçi, umut veren ve dayanışmayı vurgulayan liderler öne çıktı. Bu yıl, ‘Yılın İş İnsanı’ olarak Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç seçildi.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın almak için tıklayın