Afrika ve Ortadoğu’dan sorumlu olacak
19 yıldır Pfizer ailesinin bir parçası olan ve yurtdışında önemli projelere imza atan Sinan Atlığ, Afrika ve Ortadoğu Gelişen Pazarlar Bölge Başkanı olarak atandı.
Ayşegül Sakarya Pehlivan
asakarya@ekonomist.com.tr
Atığ, 2000 yılında Pfizer Türkiye ailesine katıldı. 11 yıl boyunca satış, pazarlama ve stratejik planlama gibi farklı departmanlarda deneyim kazanmasının ardından yurtdışı kariyer imkanlarını değerlendirerek 2011 yılında Kolombiya’ya uzmanlık ve onkoloji direktörü olarak atandı.
2013 yılında Kolombiya, Peru, Ekvador ve Bolivya İş Birimi’nin başına geçti. 2016-2017 yılları arasında New York’taki Pfizer genel merkezinde çalıştıktan sonra 2018’de Afrika ve Ortadoğu’da yenilikçi ürünler Sinan Atlığ bölge lideri görevini üstlendi.
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