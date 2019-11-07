Dedeman Otelcilik yeniden yapılanıyor
Türkiye’de turizm sektörünün önemli markalarından biri olan Dedeman Turizm Grubu yeniden yapılanma süreci başlattı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Grubun yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmekte olan Banu Dedeman, mevcut görevine ek olarak CEO’luğu da üstlendi.
Grubun başlattığı sürdürülebilir büyüme ve değişim stratejisine uygun olarak icra kurulu oluşturuldu ve birçok atama hayata geçirildi.
Bu kapsamda İbrahim Gündüz Yeşil, Dedeman İstanbul Otel’in genel müdürlüğüne asaleten ve Park Dedeman Levent Otel’in genel müdürlüğüne vekaleten atandı.
Elçin Malkır Kırlağaç mali işler direktörlüğüne, Gülhan Balta Kuzu satış ve pazarlamadan sorumlu icra kurulu üyeliğine ve Ertuğrul Çataltepe de insan kaynakları ve satın almadan sorumlu icra kurulu üyeliğine getirildi.
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