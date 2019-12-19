Divan Grubu’na grup satış direktörü
Divan Grubu’nda satış direktörlüğü görevine, 25 yıldır turizm sektöründe çeşitli görevlerde bulunan Deniz Dikkaya getirildi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
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Dikkaya, Divan Grubu’ndaki tüm otellerin satış faaliyetlerinin planlanması, geliştirilmesi ve uygulanmasından sorumlu olacak.
25 yıllık kariyeri boyunca İzmir ve İstanbul başta olmak üzere birçok otelde çeşitli kademelerde yönetici olarak çalışan Dikkaya, son olarak uluslararası bir oteller zincirinin Kalamış Marina tesisinde satış ve pazarlama direktörü olarak görev yapıyordu.
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