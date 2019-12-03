Global pozisyona getirildi
Enerji yönetimi ve otomasyon şirketi Schneider Electric, Schneider Electric Servisler İş Birimi, Global Ticari Operasyonlar İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine Süleyman Aydemir’in atandığını duyurdu.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Aydemir, yeni görevi kapsamında şirketin Hong Kong ofisine taşınacak ve küresel çapta şirketin iş ve ticari stratejilerinin geliştirilmesi ve hizmet yönetiminden sorumlu olacak.
Kariyerine 2000 yılında başlayan ve 2002 yılında Schneider Electric’e katılan Aydemir, servis mühendisliği, saha hizmetleri, proje ve satış mühendisliği, pazarlama gibi alanlarda görevler üstlendi.
2015 yılında Schneider Electric Türkiye ve Orta Asya Saha Hizmetleri’nin genel müdür yardımcılığı görevine getirildi. Aydemir, bu görevinde bölge ülkelerinde satış ve saha yönetimi, pazarlama, tedarik zinciri, kalite ve iş güvenliği yönetimi alanlarında çalışmalara imza attı.
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