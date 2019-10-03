İtalyan Menarini Grup’a Türk CEO
Dünyaca ünlü ilaç şirketi Menarini Grup’a Türk CEO atandı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Türkiye’de İbrahim Etem-Menarini olarak faaliyet gösteren Menarini Grup’un 136 ülkede 17 bin 600’den fazla çalışanıyla yürüttüğü tüm operasyonların yöneticiliğini artık Elçin Barker Ergun üstlenecek.
Ergun, İngiltere ve Hollanda’da sekiz yıl boyunca teknoloji sektöründe yer aldı. Daha sonra ilaç sektörüne geçiş yaparak Smithkline Beecham’da CFO görevini yürüttü.
Merck KGaA’nın sağlık hizmetleri alanında üst düzey yönetici gibi pozisyonlarda görev alarak global sorumluluklar üstlendi.
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