Evden çalışmanın artması ile özellikle ofis malzemeleri, ofis sandalyeleri gibi ürünlere olan talep yüzde 20 artış gösterdi. Evde spor yapma ile ilgili olan ürünlere olan talep yüzde 30 artış gösterdi.

Ayşegül SAKARYA PEHLİVAN

asakarya@ekonomist.com.tr

ETİD (Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği) Başkanı Emre Ekmekçi, “Bu dönemin geçici olacağını umuyoruz. Çünkü böyle stresli dönemlerde tüketicilerin alışveriş tercihleri de genelde temel ihtiyaç ürünlerinden ileri gitmiyor. Özellikle elektronik, kozmetik, tekstil, bilgisayar gibi kategorilerde talepte bir durgunluk yaşanıyor. Tüketiciler ihtiyaca yönelik ürünler dışında temkinli davranıyor” dedi.

MASKE SATIŞI YÜZDE 10, FİYATI 3 KAT ARTTI

Maske satışları üç hafta öncesine göre 10 kat, fiyatlar ise üç kat arttı. Koronavirüsün ilk çıkmasından önceki döneme göre ise 100 kat talep artışı var.

ÇAY VE TUVALET KAĞIDI TALEBİ PATLADI

Tüketiciler böyle dönemlerde virüs ile direk ilintili olmayan ürünlere de yöneldi. En kolay alınabilecek ve stoklanacak ürünlere (düşünmeden alınan ürünler) talep zirve yaptı. Örneğin normalin beş katı çay alınıyor. Tuvalet kağıdı ise normalin üç katı satılıyor.