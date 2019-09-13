Siemens Healthineers’a genel müdür oldu
Siemens’in sağlık sektöründe faaliyet gösteren şirketi Siemens Healthineers Türkiye’de genel müdürlük görevine şirketin kıdemli yöneticilerinden Enis Sonemel atandı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
İş hayatına Siemens Business Services Türkiye’de başlayan Sonemel, 2005 yılında Siemens Sağlık Görüntüleme bünyesine katıldı.
2008-2012 yılları arasında Almanya’da Siemens Healthineers Genel Merkezi’nde MR bölümü satış ve pazarlama pozisyonlarında kıdemli yönetici olarak görev yaptı ve bu dönemde EMEA bölge ülkelerinden ve Hindistan’dan sorumlu olarak çalıştı.
Almanya’daki görevi sonrasında Türkiye’deki kariyerine Siemens Healthineers’da devam eden Sonemel, 2015 yılından beri görüntüleme bölümünden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yapıyordu.
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