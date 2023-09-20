Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) kısmi ödeme koşulları belli oldu. Buna göre katılımcılar sözleşmelerini sonlandırmadan, konut alımı, evlenme, doğal afet ve eğitim gibi durumlarda birikiminin yüzde 50'si kadarını kullanabilecek. Kısmi ödeme tutarı başvuru sonrasında gerçekleşecek. Devlet katkısının oranı ise ise talep durumuna göre değişecek.

DOĞAL AFET DURUMLARINDA SÜRE ŞARTI ARANMAYACAK

TRT Haber'de yer alan habere göre doğal afet ve eğitim durumunda kısmen ödenen tutarın yüzde 25'i oranında devlet katkısı verilecek.

Eğitim halinde yapılan kısmen ödemelerde sözleşme sonlandırma süresi 4 yıl olacak. Doğal afet durumunda ise kısmen ödeme için süre şartı aranmayacak.

Öğrenciler, 4 yıl boyunca kendi hesabından kısmen ödeme alarak eğitim masraflarında kullanabilecekler. Kısmi ödemeden aylık veya yıllık ödemeli gelir sigortası ürünü olarak faydalanılacak.

SÖZLEŞMELERİN EN AZ 5 YIL YÜRÜRLÜKTE OLMASI GEREKİYOR

Kısmi ödemeden sözleşmeleri en az 5 yıl yürürlükte olan ve katkı payını ödemiş katılımcılar faydalanabilirken, her 5 yılda bir kısmi ödeme imkanından yararlanılabilecek.

Öte yandan kısmen ödeme başvurusu yapanlar sözleşmelerini 3 yıl boyunca sonlandıramayacak.