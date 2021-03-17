Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 8,31 puan azalarak 1.562,11 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 4,75 puan ve yüzde 0,30 kazançla 1.575,17 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.562,11, en yüksek 1.589,47 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,53 gerileyerek 1.562,11 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,88, sanayi endeksi yüzde 0,20, hizmetler endeksi yüzde 0,96 ve teknoloji endeksi yüzde 1,77 değer kaybetti.

20’Sİ PRİM YAPTI, 80’İ GERİLEDİ

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 13,55 puan ve yüzde 0,83 düşüşle 1.628,35 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 20’si prim yaptı, 80’i geriledi. Şişecam, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, SASA Polyester ve Karsan Otomotiv en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

AVRUPA BORSALARI KARIŞIK SEYİRLE KAPANDI

Avrupa borsaları, piyasaların ABD Merkez Bankasından (Fed) gelmesi beklenen açıklamalara odaklanmasıyla günü karışık seyirle kapattı.

Piyasalarda, ABD Merkez Bankası Fed’in Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) son iki gündür yaptığı toplantıdan gelecek sonuçlara da odaklandı. Toplantının sonucunda ABD ekonomisinin ekonomik büyüme ve faiz oranı tahminlerinin yukarı yönlü revize edilmesi bekleniyor.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,45 azalışla 429,91 puana geriledi.

İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,60 azalarak 6.762,67 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,01’lik değer kaybı ile 6.054,82 puana geriledi.

Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 0,27 değer kazanarak 14.596,61 puana, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,08’lik yükselişle 24.281,05 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.22 itibarıyla yüzde 0,025’lik artışla 1,19 seviyelerinden işlem gördü.

BIST 100’DE EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 1.847.743.100 Garanti Bankası 1.495.823.939 Türk Hava Yolları 1.311.067.829 SASA Polyester 1.039.385.676 Karsan Otomotiv 974.981.600 Koç Holding 936.594.047 Kardemir (D) 800.406.078 Otokar 749.621.205 Koza Altın 693.579.209 Ereğli Demir Çelik 655.579.688 Emlak Konut GMYO 590.450.303 Tofaş Oto Fabrikası 582.013.816 Ford Otosan 549.765.722 Petkim 535.379.346 Yapı ve Kredi Bankası 515.641.650 Akbank 472.233.640 Tüpraş 448.722.358 Turkcell 442.616.956 Türk Traktör 340.067.229 Odaş Elektrik 338.067.945

BIST 100’DE DEĞER KAZANAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ford Otosan 229,20 208,40 9,98 Türk Traktör 245,10 235,00 4,30 Net Holding 5,94 5,71 4,03 Karsan Otomotiv 4,40 4,27 3,04 Aksa Enerji 11,95 11,60 3,02 Sasa Polyester 45,02 43,80 2,79 Verusa Holding 63,75 62,05 2,74 Coca Cola İçecek 76,65 74,70 2,61 Koç Holding 24,08 23,48 2,56 Ege Endüstri 1.645,00 1.607,00 2,36 Albaraka Türk 2,01 1,97 2,03 Alarko Holding 12,12 11,88 2,02 Şişe Cam 7,94 7,81 1,66 Yataş 17,29 17,07 1,29 TAV Havalimanları 26,10 25,84 1,01 Ereğli Demir Çelik 16,94 16,80 0,83 Mavi Giyim 55,45 55,15 0,54 Aksigorta 10,20 10,15 0,49 Türkiye Sigorta 6,98 6,95 0,43 Arçelik 36,10 35,96 0,39

BIST 100’DE EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Borusan Mannesmann 32,80 34,60 -5,20 Otokar 416,40 439,10 -5,17 Netaş Telekomünikasyon 32,54 34,18 -4,80 Alcatel Lucent Teletaş 33,46 35,06 -4,56 Halk GMYO 3,39 3,54 -4,24 Bera Holding 23,32 24,34 -4,19 Kerevitaş Gıda 5,96 6,22 -4,18 Logo Yazılım 164,70 171,50 -3,97 Akiş GMYO 2,35 2,44 -3,69 Gözde Girişim 8,51 8,82 -3,51 Ege Gübre 227,80 236,00 -3,47 Torunlar GMYO 3,70 3,83 -3,39 İpek Doğal Enerji 12,86 13,31 -3,38 İhlas Gayrimenkul 1,15 1,19 -3,36 Koza Madencilik 15,09 15,61 -3,33 Bursa Çimento 4,07 4,21 -3,33 Emlak Konut GMYO 2,18 2,25 -3,11 İş GMYO 2,19 2,26 -3,10 Anadolu Grubu Holding 26,48 27,30 -3,00 Çemtaş 16,61 17,10 -2,87

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)